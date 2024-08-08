快訊

輕颱瑪莉亞生成 吳德榮曝最新路徑、對台影響

賀錦麗戰川普 華郵：全國支持度拉鋸 關鍵州川普微領先

氣候委員會今開議 擁核、反核正面交鋒

台積電ADR抗跌 換算台幣後仍守千元 日月光逆勢漲1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台股ADR周三（7日）漲跌互見，個股表現不一。儘管費城半導體指數重挫3%，但台積電ADR相對抗跌，僅小幅收黑0.23%，報每股155.04元，換算並折合台幣後為每股1,013.47元，較台北交易股票溢價率為10.16%。不過，日月光ADR逆勢上漲，勁揚1%。

道瓊工業指數7日收盤下跌234.21點，跌幅0.6%，報38,763.45點；標普500指數跌40.53點，跌幅0.77%，報5,199.5點；那斯達克指數下跌171.05點，跌幅1.05%，報16,195.81點。

費城半導體指數重挫3%，報4,426.27點；輝達（NVIDIA）股價重挫5.08%。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 144.63 +1.03 145.50 -0.60

中華電 CHT 120.64 -1.99 121.50 -0.71

台積電 TSM 1,013.47 -0.23 920.00 10.16

聯電 UMC 51.97 -0.63 53.00 -1.95

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台股 指數

延伸閱讀

英特爾秀埃米製程 叫陣台積

市場繼續反攻！美股那斯達克早盤漲2%、台積電ADR猛漲4%

期貨商論壇／台積期 留意波動

台積電進駐高雄帶動產業鏈 中山大學新設IC設計研究所

相關新聞

科技股反彈不成 美股走勢先盛後衰 道指上下震盪逾700點

市場試圖收復5日跌幅的努力宣告失敗，美股收低。

日銀轉鴿安撫：市場不穩不升息

日本金融市場發生激烈震盪後，日本銀行（央行）副總裁內田真一發出強烈的鴿派信號，承諾在市場不穩定時不會升息。日圓匯率應聲貶...

台積電ADR抗跌 換算台幣後仍守千元 日月光逆勢漲1%

台股ADR周三（7日）漲跌互見，個股表現不一。儘管費城半導體指數重挫3%，但台積電ADR相對抗跌，僅小幅收黑0.23%，...

美股四大指數收黑 輝達重挫5%、美超微狂瀉20%

美股四大指數周三（7日）收低，科技股下跌拖累那斯達克指數收挫逾1%，費城半導體重挫3%，10年期美國公債標售需求疲軟令投...

冰箱內容反映消費模式 冰箱迷從看「冰什麼」窺投資商機

「人們拿冰箱取笑我，（因為）我是個冰箱迷。」史塔索普洛斯（Tassos Stassopoulos）表示。身為倫敦投資公司Trinetra創辦人兼管理合夥人，他開創了一項不尋常的投資策略：窺探世界各國家庭的冰箱內容物，藉此預測未來消費趨勢，並將這些洞見轉化為獲利。

美超微股票 一拆十

AI指標廠股票分割又一家，暨輝達（NVIDIA）之後，美超微6日也宣布，將把股票「一拆十」，預定10月1日開始交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。