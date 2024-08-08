台積電ADR抗跌 換算台幣後仍守千元 日月光逆勢漲1%
台股ADR周三（7日）漲跌互見，個股表現不一。儘管費城半導體指數重挫3%，但台積電ADR相對抗跌，僅小幅收黑0.23%，報每股155.04元，換算並折合台幣後為每股1,013.47元，較台北交易股票溢價率為10.16%。不過，日月光ADR逆勢上漲，勁揚1%。
道瓊工業指數7日收盤下跌234.21點，跌幅0.6%，報38,763.45點；標普500指數跌40.53點，跌幅0.77%，報5,199.5點；那斯達克指數下跌171.05點，跌幅1.05%，報16,195.81點。
費城半導體指數重挫3%，報4,426.27點；輝達（NVIDIA）股價重挫5.08%。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 144.63 +1.03 145.50 -0.60
中華電 CHT 120.64 -1.99 121.50 -0.71
台積電 TSM 1,013.47 -0.23 920.00 10.16
聯電 UMC 51.97 -0.63 53.00 -1.95
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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