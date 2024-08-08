台積電ADR抗跌 換算台幣後仍守千元 日月光逆勢漲1%

「人們拿冰箱取笑我，（因為）我是個冰箱迷。」史塔索普洛斯（Tassos Stassopoulos）表示。身為倫敦投資公司Trinetra創辦人兼管理合夥人，他開創了一項不尋常的投資策略：窺探世界各國家庭的冰箱內容物，藉此預測未來消費趨勢，並將這些洞見轉化為獲利。

2024-08-08 06:00