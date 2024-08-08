美股四大指數收黑 輝達重挫5%、美超微狂瀉20%

美股四大指數周三（7日）收低，科技股下跌拖累那斯達克指數收挫逾1%，費城半導體重挫3%，10年期美國公債標售需求疲軟令投資者感到緊張，市場交投震盪。

道瓊工業指數7日收盤下跌234.21點，跌幅0.6%，報38,763.45點；標普500指數跌40.53點，跌幅0.77%，報5,199.5點；那斯達克指數下跌171.05點，跌幅1.05%，報16,195.81點。

費城半導體重挫3%，報4,426.27點。 美超微（Super Micro Computer）因財報不佳，毛利率低於預期，股價重挫20%。

受到美超微拖累，輝達（NVIDIA）股價重挫5.08%，戴爾也跌近5%。

主要股市指數開盤時一度隨著科技股急升而上漲，但在午後交易中開始失去動能，收盤前跌幅加大。投資者在近期全球股市大幅下挫後仍感到緊張，在公債標售後股市進一步收斂漲幅。周三下午波動率走高，Cboe波動率指數（VIX）扭轉早盤的跌勢。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示：「在未來八周左右的時間裡，有很多事情需要擔心，所以我預計會有更大的波動。如果在幾天上漲之後再次出現小規模拋售，我也不會感到驚訝。」

City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada表示，「股市依然脆弱」，「需要更多已觸底的證據才能再次激發多頭的熱情。總體而言，市場情緒依然謹慎。沒有多少人有信心在最近的下跌中買入，特別是在美國消費者物價指數（CPI）即將於下周發布的情況下」

投資人對美國可能出現經濟衰退，以及一些美國大企業的財測疲軟等因素感到擔心。

248 Ventures首席策略師Lindsey Bell表示，在周二股市反彈後，投資者可能在獲利了結，「不會再有周一的那種下跌，已經結束了。在我們走出下跌趨勢之前，通常會再次測試低點」。

股市在周三早盤獲得支撐，此前日本央行副總裁內田真一表示，央行不會在金融市場不穩定時升息。先前日銀升息，引發日圓急升，導致大量套利交易平倉，掀起全球金融市場波瀾。

迪士尼下跌4.5%，此前該公司預測其主題公園業務在未來幾季將出現需求放緩。

市場將等待下周聯準會官員們就貨幣政策發表更多評論。