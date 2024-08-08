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日銀轉鴿安撫：市場不穩不升息

聯合報／ 編譯葉亭均、記者朱漢崙／綜合報導
圖／經濟日報提供
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日本金融市場發生激烈震盪後，日本銀行（央行）副總裁內田真一發出強烈的鴿派信號，承諾在市場不穩定時不會升息日圓匯率應聲貶值逾百分之二，日股則翻紅收漲百分之一點二。

內田真一昨在日本函館向當地商界高層主管發表演講時表示，「由於國內外金融和資本市場的狀況極其動盪，我認為日本央行暫時需要在當前的政策利率水準維持貨幣寬鬆政策」。

他發表談話後，日圓兌美元匯率一度重貶百分之二點五，盤中報一四七點九日圓；日股東證指數一度上漲逾百分之四，日經二二五指數翻紅且一度大漲百分之三點四，收盤漲百分之一點二。

這是日銀自七月卅一日升息以來，首度有決策委員公開談話。

日股本周上演暴跌暴漲走勢。內田真一表示，央行在未來決定利率政策時，將仔細考慮金融市場的狀況。他說，日本在做決策之前，有餘裕等待市場平靜下來。

Pictet資產管理日本公司策略師田中純平說：「內田的說法相當有利，展現了顧慮到市場。和其他央行一樣，日銀日益明白和市場溝通的重要性。」

台新金首席經濟學家李鎮宇指出，先前由於市場對美景氣衰退疑慮升溫，避險情緒升溫使套利交易平倉加速日圓快速走升，但後續日本央行仍將維持較謹慎的立場，並會持續保持與市場溝通的政策不變，今年底再升息可能性有所下降，預期有助減緩日圓後續再次大幅升值的壓力，預估年底區間為一四○至一四五日圓兌一美元。

升息 日圓匯率 日本央行

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