全球股市利空未散 金融支柱動搖

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

全球股市看來已從前幾天的暴跌中恢復，但賣壓就此結束或者只是持續大跌的開始，目前不可能有人知道。但有件事非常清楚，就是多年來支持金融市場上漲的幾大支柱，如今都已動搖。

美國經濟成長腳步永不停歇，人工智慧（AI）很快就在全球發動商業革命，日本絕對不會升息等等因素，支撐全球市場漲勢延續多年，但過去兩周的諸多事件，已經使上述各項支柱受到重傷，使投資人看到了危險所在。過去三周全球股市總市值已蒸發約6.4兆美元。

瑞穗銀行駐新加坡經濟學者瓦拉山表示，「這是一次大出貨」；一些想要撿便宜貨的交易商，反而驗證了「刀子掉下來，不要用手抓」這句股市名言。瓦拉山表示，現在「到處都是掉下來的刀子」。

市場如此恐慌，造就了大大小小的風險。其中最要緊的，就是賣壓如果持續下去，可能重創金融體系機制，減緩放款，而且無異於將全球經濟壓向衰退的最後一根稻草。

這波股市大跌的動能，其實已經累積了數周之久。7月初科技股創新高之際，由於投資人認為日本銀行即將升息，日圓開始加速升值，企使交易商釋出套利交易部位，以確保獲利無損。由於日資從全球撤離，因而在各類資產市場引發賣壓。

升息 日本銀行

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