末日博士未發末日警語 羅比尼：美不致硬著陸

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）難得未發「末日警語」。他7日受訪時表示，現在市場強烈預期，美國聯準會（Fed）會鑒於美國經濟正朝向硬著陸的觀點，而採取激進降息，但他認為這種看法過於悲觀。

羅比尼7日接受彭博電視專訪時表示：「有些顯著證據顯示，美國經濟正在部分放緩，但我不認為這些數據暗示著我們將會在短期之內面臨硬著陸。若要說有什麼，事實上其中還有些要素暗示美國的經濟頗為強勁。」

上周的美國就業數據意外低迷，勞動市場顯著放緩後，市場預期Fed將在今年底前降息大約100個基點（4碼）。

雖然市場正對經濟衰退感到緊張擔憂，但羅比尼指出，市場過去已做過多次類似的錯誤呼籲。

他說：「我會說，股市對過去三次的衰退，卻預測了會有十次之多。債市和殖利率曲線倒掛也是一樣。市場就是一直在預測錯誤，即便是有關Fed的事。市場對經濟未來發展和Fed未來動作的預測，經常都是錯誤的。」

另外，暢銷書《黑天鵝效應》作者塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）表示，本周一美股重摔3%，不算「黑天鵝」事件，若是股價一直狂漲卻不見這種幅度的回檔，才是更大的意外。

塔雷伯6日接受CNBC訪問時說，美股標普500指數5日重挫3%，寫下這個美國大型股指數2022年9月13日來最大單日跌幅紀錄，但稱不上是令投資人談之色變的「黑天鵝事件」。

塔雷伯覺得，跌3%就描述成「異常」事件，有點可笑；其實任一年股價跌個3%以上，相對來說都是稀鬆平常之事。

2007年出版的《黑天鵝效應》，聚焦罕見、無可預知且衝擊極大的事件，成為探討金融危機的暢銷書。塔雷伯對「黑天鵝」的定義包括「非常大、衝擊強的背離」，而且「超出預期範圍」。對照下，周一美股下跌「幅度既不大，衝擊也不特別強」，況且3%或更大跌幅出現頻率而言，也根本稱不上是無可預料。