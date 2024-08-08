FT：今夏全球金融會有更多波動
有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），7日在紐約早盤挫跌近20%，又快回到代表投資人心裡安定與否的分水嶺20。
VIX指數本周一度衝破60，改寫新冠疫情2020年初爆發以來最高水準。英國金融時報（FT）說，全球金融市場今年的「歲月靜好」被打破，投資人今年夏天迎來更多的市場波動。
巴克萊（Barclays）全球研究主管拉賈德雅克夏形容，VIX在周一飆高的情況「相當嚇人」，「這是政權轉移」，「很難相信你就將回到一切如常的日子」。
在近日的大震盪之前，美國股市在7月初進入第2季財報周期時，非常寧靜。由一些指標來看，為多年來最寂靜狀態：標普500指數穩步創新高，VIX位於四年來最低點。
周一美股崩跌時，VIX指數一度衝高65%，單日上揚幅度之大，創六年多來紀錄。盤中最高漲幅180%，至少是20年之最。
滙豐銀行（HSBC）多資產首席策略師凱特納說，周一時，三個月隱含波動率升至一年波動預期之上，這是2023年3月美國地區銀行危機以來首見，是一些投資人陷入恐慌的跡象。這種時刻，「人們突然願意為短期保護付出荒謬的高價。他們不管幾個月內會發生什麼事，現在就要保險。」他表示，這種心情與短短四到五個交易日前的心情完全不同。
有跡象顯示，部分投資人預期波動率會再下降。VIX選擇權交易當中，增加最多的賣權合約，主要押注VIX會在本月中旬或9月中旬就會回落。
然而仍有許多交易員不認為市場很快就能回到先前的靜好歲月。
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