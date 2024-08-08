「聰明錢」抄底買美科技股 避險基金周一進場撿便宜

全球金融市場周一（5日）鬧股災之際，「聰明錢」（smart money）進場。坐擁巨額資金的機構投資人進場抄底，逢低買進，避險基金更是大買科技股。

彭博資訊報導，高盛彙編的主要經紀業務（prime brokerage）資料顯示，就在菜鳥投資人縮手時，無論是做多還是做空的避險基金，都大舉買進美國個股，一反先前長達一個月的賣股熱潮，避險基金們的買股速度，是今年3月以來最快。這些由金融專業人士或機構所管理的龐大資金，向來被稱為「聰明錢」。

「聰明錢」股災當天的操作 圖／經濟日報提供

周一美股標普500指數創下近兩年來最大跌幅，後來在高於預期的經濟數據提振下才脫離低點。數據顯示，當天對美國個股的淨買入規模達到約五個月來最高水準。

高盛表示，科技股是周一領跌美股的類股之一，避險基金抄底買入，對資訊科技類股的增持規模，創6月以來最大。鑑於最近幾個月避險基金一直在拋售大型科技股，這次突然大舉買入是一個明顯的反轉。不過，由高盛的數據也可以看出，即使在周一的買盤之後，避險基金對資訊科技類股的持倉，目前仍處於十多年來最低配置水準。

另外，摩根大通的分析指出，在周一美股交易時段大跌時，看到機構投資人出現了140億美元的淨買盤。

彭博指出，專業交易員選擇今年以來股市最差的這一天，重新進場。對他們而言，所有的波動都是對經濟數據的過度反應，美國經濟雖然正在轉弱，但還不到確認已經衰退的地步。後來美股自低點強勁反彈，就可知道避險基金所有動作。

避險基金研究公司PivotalPath執行長卡普利斯表示，「許多避險基金將拋售視為買入機會」，「與我們交談過的大多數基金經理都認為，當前市場下跌是短期的、受市場情緒驅動的，並非是涉及上市公司或美國經濟基本面的長期問題」。

不過，美股雖歷經大跌，以幾乎所有指標來衡量，估值還是在高檔。富蘭克林坦伯頓投資解決方案資深副總裁高赫曼形容這次機構投資人買盤，「如同你想要的一個名牌包，看到它打九折。雖然還是很貴，但你能告訴自己，這買賣可以做。」