電動車基金 全球大失血

投資人正急忙撤離聚焦於電動車題材的基金，原因是成長預期降溫，以及美國前總統川普可能二進白宮，恐對未來績效構成威脅。

彭博資訊報導，EPFR Global追蹤的電動車基金，從元旦到7月31日為止合計淨流出16億美元，已超出去年一整年的贖回總額。中國大陸這個全球最大電動車市的電動車基金，在上半年的贖回金額近5億美元；美國、南韓、日本的同類型投資產品，在第2季也出現資金淨流出。

香港荷寶資產組合經理人遲雪菲說：「電動車交易題材已成反川普題材，儘管路上電動車愈來愈常見，卻少有公司從中獲利、也少有公司預期利潤擴張。」

川普儘管獲得特斯拉執行長馬斯克的支持，仍抨擊鼓勵電動車普及的獎勵措施。川普堅稱，電動車只會占據市場的一小部分。

川普已矢言，若再次入主白宮，將取銷一些既有的電動車政策，並把對陸製電動車的進口關稅提高至200%，升高外界對電動車銷售成長放緩的擔憂。