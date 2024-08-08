美房貸利率降幅 兩年最大
美國30年期抵押房貸利率上周降幅為兩年來最大，降到2023年5月來最低，帶動申請房貸再融資人數暴增。美國抵押貸款銀行家協會（MBA）7日公布，美國30年期固定房貸利率在止於8月2日的一周猛降27個基點至6.55%。5年期機動房貸利率陡降31個基點至5.91%，是今年最低。
上周，再融資指數躍增16%，升上兩年來最高的661.4。購屋貸款申請件數增加0.8%，是一個月來首見回升。包含這兩者的整體申請指數上周銳增6.9%，升上今年初來最高水準。
抵押貸款利率追蹤美國公債殖利率走勢，而美債殖利率上周末陡降，反映7月就業疲弱推升聯準會（Fed）將大砍利率的預期。美債殖利率暴跌，引起市場熱議Fed可能在9月舉行的下次例會一口氣降息2碼（0.5個百分點），但決策官員可能淡化這種可能性。
全美30年期抵押貸款平均利率4月觸及今年高峰7.29%，之後已回落0.74個百分點。同時，房價仍在漲，對潛在購屋者形成一股逆風。
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