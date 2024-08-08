迪士尼 調漲串流服務價格

迪士尼公司6日宣布，將調漲串流服務價格，最低價的含廣告版Disney+方案月費一口氣調漲25%至9.99美元。該公司7日公布的財報傳出串流業務由虧轉盈的好消息，是2019年Disney+上線以來首見。

迪士尼無廣告Disney+方案月費調漲14%至15.99美元。包含廣告版Disney+與Hulu的組合方案月費調漲10%至10.99美元。新月費訂於10月17日生效。此外，迪士尼旗下的Hulu和ESPN+也將漲價。受漲價消息激勵，迪士尼股價6日紐約下午盤暴漲4.7%至91.91美元。

配合月費調整計畫，迪士尼也將增加Disney+串流節目選項。從9月4日起，Disney+訂戶將能收看ABC News Live，以及一系列學齡前節目頻道。今年稍後，高級付費訂戶將能收看紀錄片、動作片和流行文化專屬頻道。

近幾個月來，線上影片串流服務競爭對手如Netflix、Comcast的Peacock和華納兄弟探索公司的HBO Max，都紛紛宣布調漲價格。迪士尼一年前就漲過串流價格，當時漲幅多達27%。

如同其他傳統媒體巨人，迪士尼也面臨收視戶萎縮和廣告營收下滑的挑戰，因而致力於營運模式轉型，從無線廣播和有線電視轉向數位串流。

該公司信誓旦旦說，要在會計年度第4季達到串流事業轉虧為盈的目標，結果提前在上季達成。年度第3季串流事業獲利4,700萬美元，是2019年推出旗艦Disney+服務以來首次轉盈。

根據7日公布的財報，迪士尼年度第3季不計一次性項目的每股盈餘增至1.39美元，優於華爾街分析師平均預估的1.19美元。迪士尼並調高全年獲利成長預測，從原訂成長25%的目標調高至30%。