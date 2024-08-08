迪士尼 調漲串流服務價格

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

迪士尼公司6日宣布，將調漲串流服務價格，最低價的含廣告版Disney+方案月費一口氣調漲25%至9.99美元。該公司7日公布的財報傳出串流業務由虧轉盈的好消息，是2019年Disney+上線以來首見。

迪士尼無廣告Disney+方案月費調漲14%至15.99美元。包含廣告版Disney+與Hulu的組合方案月費調漲10%至10.99美元。新月費訂於10月17日生效。此外，迪士尼旗下的Hulu和ESPN+也將漲價。受漲價消息激勵，迪士尼股價6日紐約下午盤暴漲4.7%至91.91美元。

配合月費調整計畫，迪士尼也將增加Disney+串流節目選項。從9月4日起，Disney+訂戶將能收看ABC News Live，以及一系列學齡前節目頻道。今年稍後，高級付費訂戶將能收看紀錄片、動作片和流行文化專屬頻道。

近幾個月來，線上影片串流服務競爭對手如Netflix、Comcast的Peacock和華納兄弟探索公司的HBO Max，都紛紛宣布調漲價格。迪士尼一年前就漲過串流價格，當時漲幅多達27%。

如同其他傳統媒體巨人，迪士尼也面臨收視戶萎縮和廣告營收下滑的挑戰，因而致力於營運模式轉型，從無線廣播和有線電視轉向數位串流。

該公司信誓旦旦說，要在會計年度第4季達到串流事業轉虧為盈的目標，結果提前在上季達成。年度第3季串流事業獲利4,700萬美元，是2019年推出旗艦Disney+服務以來首次轉盈。

根據7日公布的財報，迪士尼年度第3季不計一次性項目的每股盈餘增至1.39美元，優於華爾街分析師平均預估的1.19美元。迪士尼並調高全年獲利成長預測，從原訂成長25%的目標調高至30%。

Disney 調漲 迪士尼

延伸閱讀

「歌舞青春」柴克艾弗隆爆泳池意外 急送醫官方回應了

蔡依林「隱藏神曲9年沒唱」！驚喜曲目前奏一下全場狂尖叫：妳終於記得還有這首

迪士尼大規模罷工取消 員工薪資調漲20%

迪士尼動畫最強原創曲 眾網友點名：「這首」最經典

相關新聞

日銀轉鴿安撫：市場不穩不升息

日本金融市場發生激烈震盪後，日本銀行（央行）副總裁內田真一發出強烈的鴿派信號，承諾在市場不穩定時不會升息。日圓匯率應聲貶...

美超微股票 一拆十

AI指標廠股票分割又一家，暨輝達（NVIDIA）之後，美超微6日也宣布，將把股票「一拆十」，預定10月1日開始交易。

電動車基金 全球大失血

投資人正急忙撤離聚焦於電動車題材的基金，原因是成長預期降溫，以及美國前總統川普可能二進白宮，恐對未來績效構成威脅。

FT：今夏全球金融會有更多波動

有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），7日在紐約早盤挫跌近20%，又快回到代表投資人心裡安定與...

馬士基：貨櫃航運增速放緩

航運巨擘馬士基（Maersk）7日表示，全球未見經濟衰退的跡象，只是由於巨大的市場風險持續存在，未來幾季全球貨櫃航運需求...

迪士尼 調漲串流服務價格

迪士尼公司6日宣布，將調漲串流服務價格，最低價的含廣告版Disney+方案月費一口氣調漲25%至9.99美元。該公司7日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。