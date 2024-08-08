諾和諾德減重藥面臨強烈競爭 財報不夠好

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）上季熱門減重藥的銷售罕見地不如預期，並調降年度獲利展望，令投資人憂慮與美國同業禮來（Eli Lilly）的競爭加劇，使7日股價一度暴跌7.7%，為近兩年來的盤中最大跌幅。

諾和諾德的瘦瘦針「Wegovy」，第2季銷售額為117億丹麥克朗（17億美元），低於市場估計的137億丹麥克朗。財務長柯努森說，主因對美國藥品中間商的價格減讓，高於預期，強調是一次性因素造成。

該公司的上季營業利益，依固定匯率計算，上揚8%至259億丹麥克朗，營收攀升25%至680億丹麥克朗，均不及市場預期。該公司同時宣布，以當地貨幣計算的全年營益展望，從先前估計的成長22%~30% ，縮減至成長20%~28%。諾和諾德獲利不如預期，可能會讓外界更擔心，該公司急忙擴大產能以滿足暴衝需求之時，在減重藥市場的先行者優勢，卻陷入險境。

禮來去年12月在美國推出減重藥「Zepbound」，迅速奪取市占，促使諾和諾德砸下重金增產Wegovy，以擊退禮來。儘管這兩家公司的減重藥，在英國、德國等多個國家正面對決，但美國才是利潤最高的市場，美國有七成以上的成人過重。分析師預測，減重藥市場到2030年代初期時，規模將達約1,500億美元。

諾和諾德執行長根森，淡化處理與禮來的競爭憂慮，他不認為這會在可預見的未來，對銷售造成重大衝擊。但財務長柯努森卻說，禮來跨足減重藥市場，迫使該公司調降Wegovy價格，但他強調這在意料之中。

Wegovy在美國供給情況改善。據美國食品藥物管理局（FDA），Wegovy有多種劑量從2022年初起持續短缺，如今僅有最低劑量依舊供給有限，其他均可取得。