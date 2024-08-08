馬士基：貨櫃航運增速放緩

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

航運巨擘馬士基（Maersk）7日表示，全球未見經濟衰退的跡象，只是由於巨大的市場風險持續存在，未來幾季全球貨櫃航運需求雖將提高，但增速會放緩。受此影響，該公司股價應聲下跌。

被視為世界貿易風向球的馬士基表示，受惠於中國大陸出口強勁等因素，上季的全球貨櫃需求估計成長5%~7%。全年而言，貨櫃市場的運量估計將攀升4%~6%。該公司在財報中表示：「全球貨櫃需求預料在未來幾季將維持成長，但增速可能放慢」，該公司上周警告，第4季前景具有不確定性。

儘管貨櫃需求增速可能放緩，執行長柯文勝（Vincent Clerc）指出，近來金融市場的動盪，與外界對經濟的憂慮，未觸發馬士基的衰退疑慮。他說：「從我們的角度來看，也就是查看貨櫃需求，及美國下半年預計消費的商品數量，我們尚未見到經濟邁向衰退領域的跡象。」他認為，歐洲和新興市場的需求持續反彈，美國消費暢旺，全球經濟將續強。

馬士基同時公布第2季財報，上季淨利降至7.98億美元，不及去年同期的14.5億美元，但高於FactSet估計的7.81億美元；營收降至127.7億美元，也遜於去年同期的129.8億美元。稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為21.4億美元。

該公司說，盈餘下滑主要受海運部門拖累，紅海危機導致船隻繞行距離較遠的南非好望角，提高燃油消耗和營運成本。

經濟衰退 貨櫃

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