日本記名「西瓜卡」 最快秋天恢復販售

受晶片短缺影響，日本JR東日本公司發行的交通IC卡Suica（俗稱西瓜卡）去年8月暫停販售記名卡片，目前估計製卡所需的晶片有一定的數量，因此，記名西瓜卡最快今年秋天可恢復販售，不記名西瓜卡的恢復販售還有待商榷。

日本經濟新聞報導，記名西瓜卡因記載個人資訊，如果遺失的話，有可能重新發行卡片；不記名西瓜卡沒綁個資，遺失的話，就無法重新發行。

訪日外國客使用的Welcome Suica（歡迎西瓜卡）至今僅在東京羽田機場及成田國際機場等地販售，今後陸續可在東京都心（市中心）車站的觀光導覽窗口「車站旅遊服務中心」購買。

私鐵系列的交通系IC卡PASMO也以晶片不足為由，去年6月8日不記名PASMO、去年8月2日記名PASMO分別暫停銷售。PASMO協議會主管表示，尚未決定何時恢復販售。

JR東日本Mechatronics公司（總社位於東京都澀谷）表示，2021年9月發行的西瓜卡及PASMO等交通系列的IC卡累計發行達2億張。

之後，流通量持續增加的PASMO的流通張數截至今年5月為止有4382萬張；西瓜卡截至今年6月底為止約1億557萬張。

西瓜（日文發音suica）卡的名稱是JR東日本公司的登記商標，Suica名稱是取自Super Urban IntelligentCard的頭文字，同時也具有暢通（日文發音suisui）的IC卡之意。此外，為了讓民眾感覺很親近，取西瓜（Suica）的諧音。

PASMO是PASMO公司發行的IC卡，由關東地區、山梨縣、靜岡縣東部的27家鐵路業者，78家巴士業者販售。