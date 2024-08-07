市場繼續反攻！美股那斯達克早盤漲2%、台積電ADR猛漲4%

美股在前市終結連三黑，7日早盤延續攻勢，道瓊工業指數大漲300點，顯示投資人正試圖重整旗鼓，拿回先前的損失。

道瓊工業指數早盤漲0.79%、標普500指數指數跳漲1.4%、那斯達克指數躍漲2%、費城半導體指數勁揚3%、台積電ADR猛漲4%、輝達也漲超過3%。

然而，這波漲勢能否延續下去，仍有待觀察。LPL金融公司首席全球策略師柯絲比說：「目前揮之不去的問題是，那些讓市場重挫的擔憂是否已消散。」她預期，市場波動將持續下去，但度過風暴之後將迎來機會。

個股消息方面，美超微早盤股價大跌11%，因年度第4季的獲利不如分析師預期。短期租屋平台Airbnb在發布令人失望的財測後，股價也狂瀉14%。

不過，Vital Knowledge創辦人克里薩傅里也說，投資人或許能在企業的第2季財報，找到令人鼓舞的跡象。他說，美國經濟肯定正在放緩和降溫，但美國企業仍在適應並創造出強健的獲利。