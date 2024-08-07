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原訂定2031年前決定…德國核廢料最終處置庫選址期程 延至2074年

中央社／ 柏林7日專電
德國聯邦政府原訂定在2031年前決定核廢料最終處置庫地點。德國廣播電台今天依據德國聯邦政府委託的一項研究報告報導，選址期程將延至2074年。圖為德國林根郊區，埃姆斯蘭核電廠冷卻水塔和德國萊茵集團埃姆斯蘭天然氣發電廠的冷卻塔，現已關閉。新華社資料照
德國聯邦政府原訂定在2031年前決定核廢料最終處置庫地點。德國廣播電台今天依據德國聯邦政府委託的一項研究報告報導，選址期程將延至2074年。圖為德國林根郊區，埃姆斯蘭核電廠冷卻水塔和德國萊茵集團埃姆斯蘭天然氣發電廠的冷卻塔，現已關閉。新華社資料照

德國聯邦政府原訂定在2031年前決定核廢料最終處置庫地點。德國廣播電台（Deutschlandfunk）今天依據德國聯邦政府委託的一項研究報告報導，選址期程將延至2074年。

根據德國聯邦核廢料管理安全辦公室（DasBundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, 簡稱BASE）委託弗萊堡（Freiburg）應用生態研究所（Das Öko-Institut）進行的一項研究報告指出，尋找高放射性廢棄物最終處置庫營地的工作將往後延數十年。德國放射性廢棄物設施選址條例（Das Standortauswahlgesetz，簡稱StandAG）中訂定的2031年期程，無論如何，將無法如期實現。

報告指出，在最好的情況下，一個核廢料處置庫營地可以在五十年內被選出來。然而根據現行法律預計選址將在2031年前完成，即七年後做出決定。「即使有一個理想的專案流程，預計該流程也必須至2074年才能完成。」且選址過程將不太理想。

早在2022年，德國聯邦環境部根據一項研究承認2031年的日期不太可能實現。當時該研究提到了2046年這個日期，德國聯邦環境部未對此作出回應。一旦完成選址，核廢料儲存庫應該從2050年開始啟用。

2023年4月15日德國關閉境內最後三座核電廠。目前，德國退役核電廠產生的高放射性廢棄物存放在德國各地1000多個臨時儲存的乾式儲存桶（castorcontainers，cask for storage and transport of radioactivematerial）中。

其中，位於德國北萊因州的阿豪斯鎮（Ahaus）與下薩克森州戈萊本鎮（Gorleben）的營地許可證將於2040年到期。此外，這些乾式儲存桶並不是為了長期使用而設計。

2013年公布選址法生效。其中詳細規定三階段尋找營地的過程，理論上，營地可以在德國的任何地方設立。2020年德國政府公布核廢料最終處置場的選址範圍與標準，共有90個地區符合資格。

應用生態研究所的研究報告建議德國政府儘早縮小區域數量，以在小數量的地區上進行更深入的調查，因為尋找的過程將引發巨大爭議。根據以往的經驗顯示，在德國建立這樣的營地將遭受該聯邦州與地區的強烈阻擾。

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