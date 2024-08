原訂定2031年前決定…德國核廢料最終處置庫選址期程 延至2074年

德國聯邦政府原訂定在2031年前決定核廢料最終處置庫地點。德國廣播電台(Deutschlandfunk)今天依據德國聯邦政府委託的一項研究報告報導,選址期程將延至2074年。

根據德國聯邦核廢料管理安全辦公室(DasBundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, 簡稱BASE)委託弗萊堡(Freiburg)應用生態研究所(Das Öko-Institut)進行的一項研究報告指出,尋找高放射性廢棄物最終處置庫營地的工作將往後延數十年。德國放射性廢棄物設施選址條例(Das Standortauswahlgesetz,簡稱StandAG)中訂定的2031年期程,無論如何,將無法如期實現。

報告指出,在最好的情況下,一個核廢料處置庫營地可以在五十年內被選出來。然而根據現行法律預計選址將在2031年前完成,即七年後做出決定。「即使有一個理想的專案流程,預計該流程也必須至2074年才能完成。」且選址過程將不太理想。

早在2022年,德國聯邦環境部根據一項研究承認2031年的日期不太可能實現。當時該研究提到了2046年這個日期,德國聯邦環境部未對此作出回應。一旦完成選址,核廢料儲存庫應該從2050年開始啟用。

2023年4月15日德國關閉境內最後三座核電廠。目前,德國退役核電廠產生的高放射性廢棄物存放在德國各地1000多個臨時儲存的乾式儲存桶(castorcontainers,cask for storage and transport of radioactivematerial)中。

其中,位於德國北萊因州的阿豪斯鎮(Ahaus)與下薩克森州戈萊本鎮(Gorleben)的營地許可證將於2040年到期。此外,這些乾式儲存桶並不是為了長期使用而設計。

2013年公布選址法生效。其中詳細規定三階段尋找營地的過程,理論上,營地可以在德國的任何地方設立。2020年德國政府公布核廢料最終處置場的選址範圍與標準,共有90個地區符合資格。

應用生態研究所的研究報告建議德國政府儘早縮小區域數量,以在小數量的地區上進行更深入的調查,因為尋找的過程將引發巨大爭議。根據以往的經驗顯示,在德國建立這樣的營地將遭受該聯邦州與地區的強烈阻擾。