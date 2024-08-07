碳權認證推動機構ICVCM：約三分之一碳信用未通過新標準
致力推動碳權品質認證的「自願性碳市場誠信委員會」（ICVCM）今天表示，現行碳信用約有1/3未能符合新標準，這項新標準的目標是成為自願性碳市場的全球基準。
路透社報導，在自願性市場，企業可以透過執行、投資全球各地的風力發電廠或植樹造林專案等計畫取得碳信用，並用來達成內部減碳目標。根據最新評估，所有未達基準的碳信用都與再生能源有關。
由於碳信用去年被廣泛質疑是否有助減少排放，碳抵換需求陷入停滯。
自願性碳市場誠信委員會是一個獨立治理機構，它試圖以推出核心碳原則（Core Carbon Principle, CCP）解決誠信問題，並用於評估專案的有效性。
自願性碳市場誠信委員會指出，8種再生能源方法學發放的碳信用未能符合其標準中的外加性（additionality）要求，這些方法學涵蓋2億3600萬單位未退役或未使用的碳信用，這些碳信用占市場的32%。
具備外加性與否的判斷標準，在於專案沒有碳信用作為誘因的情況下是否能被推動。如果專案無論如何都會進行，那麼聲稱已避免排放，因此可取得碳信用的論點就會站不住腳。
自願性碳市場誠信委員會執行長梅瑞爾（Amy Merrill）表示，再生能源仍可以是自願性碳市場的一部分，並可以提交新的方法論供考量。
非營利組織「生態系統市場」（Ecosystems Marketplace）5月發布的一份報告指出，再生能源碳抵換價格去年下跌69%，平均每公噸3.88美元。
分析師表示，未能達到核心碳原則標準，可能會造成碳抵換價格今年進一步下跌。
梅瑞爾說：「我們不對價格進行臆測，我們正試圖為市場設定誠信門檻。」
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