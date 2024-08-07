未發「末日警語」！羅比尼指市場過度悲觀：美國經濟並無朝向硬著陸跡象

有「末日博士」稱號的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）難得未發「末日警語」。他7日受訪時表示，現在市場強烈預期，美國聯準會（Fed）會鑒於美國經濟正朝向硬著陸的觀點，而採取激進降息，但他認為這種看法過於悲觀。

羅比尼7日接受彭博電視專訪時表示：「有些顯著證據顯示，美國經濟正在部分放緩，但我不認為這些數據暗示著我們將會在短期之內面臨硬著陸。若要說有什麼，事實上其中還有些要素暗示美國的經濟頗為強勁。」

在上周數據顯示美國勞動市場顯著放緩後，市場如今預期Fed將在今年底前降息大約100個基點（4碼）。

雖然市場正對經濟衰退感到緊張擔憂，但羅比尼指出，市場過去已做過多次類似的錯誤呼籲。

他說：「我會說，股市對過去三次的衰退，卻預測了會有十次之多。債市和殖利率曲線倒掛也是一樣。市場就是一直在預測錯誤，即便是有關Fed的事。市場對經濟未來發展和Fed未來動作的預測，經常都是錯誤的。」