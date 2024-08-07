錯誤決策不只一樁？路透曝英特爾「曾拒入股OpenAI」 慘錯失AI商機

英特爾拒絕替蘋果生產Phone處理器，痛失智慧機商機。如今傳出該公司的錯誤決策不只這一樁，據了解這家科技巨擘多年前曾有機會入股OpenAI，但投資案卻遭高層打了回票。

路透報導，四名直接知情人士說，七年前OpenAI還是剛起步的非營利研究組織時，英特爾有機會取得部分股權。雙方高層在2017、2018年，花費好幾個月討論數種選項，一個是英特爾以現金10億美元，買下OpenAI 15%股權。兩家公司也在商議，英特爾以成本價替OpenAI生產硬體，以獲取額外的15%股權。

兩名人士說，OpenAI想找英特爾投資，主要是能減少對輝達（Nvidia）的依賴，並可打造自家的基礎設施。

然而，英特爾最終否決了這樁交易，部分原因是當時的執行長史旺，不認為生成式AI模型會在近期內問世，難以償還英特爾的投資。而英特爾的資料中心部門，也不想以成本價替OpenAI生產商品。

英特爾回絕後，微軟在2019年接手投資。OpenAI 2022年發布聊天機器人ChatGPT，引爆AI狂熱後，讓微軟順勢成了AI巨擘。

沒有投資OpenAI，讓英特爾錯失大好機會，但前高層和業界專家表示，該公司十多年來在AI霸權戰中，逐漸落敗。

英特爾20多年來，一直相信中央處理器（CPU）更能有效處理AI模型的工作，並認為輝達和超微（AMD）的繪圖處理器（GPU）的架構「醜陋」。但到了2000年代中期，研究員發現GPU比CPU更適合處理AI。

英特爾的連串錯誤決定，使該公司的AI發展落居人後。英特爾上季財報慘淡，2日股價急殺26%，市值縮水四分之一以上。