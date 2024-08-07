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上季音樂、電玩成績亮眼！Sony上修全年財測 預期年度營收達12.6兆日圓

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Sony調高今年度營收和獲利財測，原因是音樂和遊戲軟體部門業績俏，但PS5銷量為240萬台，低於分析師預期的300萬台。路透
Sony調高今年度營收和獲利財測，原因是音樂和遊戲軟體部門業績俏，但PS5銷量為240萬台，低於分析師預期的300萬台。路透

Sony集團上季音樂和電玩遊戲部門表現優異，使該公司調高截至明年3月止的今年度營收和獲利預測。

彭博資訊報導，這家日本娛樂巨擘7日表示，截至6月底止的年度第1季營業利益為2,791億日圓（19億美元），高於市場預期的2,739億日圓，和去年同期的2,530億日圓；如今預期今年度營收將達到12.6兆日圓，營業利益將達1.3兆日圓，皆比原先預期的小幅上調。

Sony表示，其關鍵的電玩部門上季營收成長12%至8,649億日圓，部分原因是「絕地戰兵 2」等第一方遊戲受到歡迎，但最主要是因為有利匯率。該公司上季僅賣出240萬台遊戲機PS 5，低於市場預期的300萬台。

Sony的音樂部門則貢獻其上季最大部分營收，年增率達23%，主要受到美國音樂天后碧昂絲等歌手發行新專輯拉抬，以及日本動畫卡通持續成長的海外人氣；這部分事業表現也歸在Sony的音樂部門。該公司上季來自周邊商品和現場演唱活動的營收都增加，來自Spotify等串流服務的收入也增長。Sony已將遊戲和音樂部門的營收預期分別調高大約3%。

東洋證券分析師安田秀樹表示：「音樂部門已成為讓其他公司稱羨的理想賺錢部門。該部門應該會在可見的未來內繼續擴張。」

此外，Sony也表示，其影像感測器的生產良率已獲得改善，該部門上季營收也增長21%。市場觀察機構IDC 7月報告指出，全球智慧手機市場上季加速恢復成長，出貨量增長6%，引領出貨量增長的廠商包括Sony客戶小米和Vivo。

不過，分析師警告，如果日圓匯率回升，這家日本公司可能面臨一連串新挑戰。該公司的大部分營收都來自海外，包括遊戲機和影像感測器的銷售，以及娛樂授權費收入；日圓近年來的持續疲軟一直幫助該公司支撐獲利。

Sony 卡通 日本 索尼 音樂

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