南韓電商巨頭酷澎上季營收大增3成 卻因這事由盈轉虧面臨罰款

南韓電商巨擘酷澎（Coupang）7日表示，第2季由盈轉虧，主因是提前認列巨額罰款。該公司因涉嫌不當操作搜尋演算法，預料將面臨巨額罰款。

韓聯社報導，酷澎7日公布上季最終業績，淨損1.05億美元，去年同期則繳出1.45億美元淨利的亮眼成績。去年第2季營業利益1.48億美元，今年第2季則轉為營業損失2,500萬美元。不過，上季營收卻躍增30%至73億美元。

酷澎表示，上季營收強勁卻呈現淨損的主要原因，是因提前反映韓國公正交易委員會預計對其開罰的1,630億韓元（1.18億美元）罰款，以及旗下精品平台Farfetch的營業損失。酷澎1月收購這家英國線上精品零售商，以擴大在全球個人精品市場的影響力。

酷澎表示，上季活躍顧客人數年增12%至2,170萬人，主力商品商業收入增長18%至64億美元。

來自成長事業的營收暴增483%至8.92億美元，包括台灣電商業務、餐飲外送服務Coupang Eats，以及Farfetch。

酷澎創辦人暨執行長金範錫表示，他仍在發展電商市場上看到未來的成長機會和領域，並表示顧客正持續增加在其平台上的消費。