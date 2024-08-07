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日官方數據證實！4月底1天花近6兆日圓救匯 2天砸近10兆日圓

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本官方數據證實，4月底和5月初共花近10兆日圓支撐匯市。路透
日本官方數據證實，4月底和5月初共花近10兆日圓支撐匯市。路透

日本官方7日數據顯示，政府在4月29日共砸5.92兆日圓（410億美元）支撐日圓兌美元匯率，為歷來單日買進最多日圓的匯市干預措施，並在兩天後的5月1日又再花費3.87兆日圓，合計金額達到9.79兆日圓，創下單季買進日圓金額新高。

共同社報導，這將是日本首次以官方數據證實，政府在4至6月間做過的買進日圓和賣出美元操作的日期和金額。當時日圓的快速貶值為日本官員拉響警報，被迫採取「適當」動作回應過度的波動性。

在貶至34年來低點的逾160日圓後，日圓在4月29日短時間驟升了約5日圓至154日圓。5月1日也從157日圓左右急升至153日圓區間。

在4月29日和5月1日的操作後，日本政府高級官員並未說明他們是否進場，明顯目的是要製造市場交易員的緊張不安。

日本政府之後也繼續進行買進日圓操作，像是在7月初，當時日圓兌美元匯率持續貶向接近162日圓，那將創下日圓37年來低點。

日圓 日本

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