美東港口工會抗議自動化 恐發動逾45年來首次罷工

代表美東和墨西哥灣沿岸各港口的美國國際碼頭工人協會（ILA）持續強硬表態，在現行的六年合約於9月30日屆期後，不會予以延長，醞釀發動逾45年來首次罷工。

ILA 7月示警，針對主合約達成協議的時間所剩無幾，並於本月3日的聲明中列出可能的舉措。ILA與代表雇主的美國海事聯盟（USMX）未能按計畫在6月展開對談，原因是對莫比爾港自動化事宜的意見分歧。

根據法律規定，工會必須提前60日向雇主發出通知。ILA上周指出，已致函所有雇主團體，表示當前協議「不會延長」。

ILA也說，其薪資規劃委員會將於9月4日、5日開會，審核談判啟動時對USMX提出的要求。ILA將提出其成員的薪資增幅，超越給予西岸碼頭工人32%。ILA這個代表東岸碼頭工人的工會，一再要求新合約應反映通膨，並獎賞他們在新冠疫情期間維持供應鏈運作的努力。

ILA表示，將利用下月初開會的機會，為可能掀起的全國性罷工做準備，這將衝擊全美前十大港口的其中六個。代表零售商和製造業者的公會團體已呼籲政府參與談判，而許多評論家指出，罷工將在美國總統大選登場的前幾周舉行。

ILA一再表示，會反對未來任何港口與貨物處理自動化的努力，並尋求撤回過去的讓步。ILA今夏稍早說，違反合約的自動化努力，正由APM Terminals公司在莫比爾港實施，也有可能在其他地方進行。該工會表示，直到莫比爾港的問題獲得解決，才會開始正式談判主合約。