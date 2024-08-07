韓航Q2營收創單季新高 拚Q3旺季彈性增班提升獲利

大韓航空最新公布財報，今年第2季營收受惠客貨運需求雙成長，創下4兆237億韓元單季新高，帶動上半年營收亦年增17%。韓航表示，正值暑假旅遊旺季及電商需求增溫，將彈性增開客貨航班提升第3季獲利。

大韓航空公布財報顯示，第2季營收4兆237億韓元（約新台幣958億元），年增14%；營業利益4134億韓元，年減12%；當期純利3490億韓元，年減6%。

上半年營收合計7兆8462億韓元，年增17%；營業利益8495億韓元，年減4%；當期純利6943億韓元，年減4%。

韓航發布新聞稿表示，今年第2季及上半年營收增、獲利減的主要原因是受國際油價及人工成本上漲拖累，以致第2季營業利益年減12%，上半年營業利益年減4%。

韓航指出，在提前因應旅遊旺季需求、積極維持航空貨運量等努力下，第2季的旅客及貨運營收皆較去年同期成長，整體營收較去年同期增加14%。

韓航分析，今年第2季明顯看出包括中國在內，世界各地航線的客運需求都有所成長，尤其歐美等地的商務及個人觀光需求強勁，推升營收年增10%，達2兆4446億韓元；貨運業務則受惠於中國電商交易增加，半導體、汽車、面板等產業景氣回溫，有助空運需求維持穩定，營收年增14%至約1兆972億韓元。

韓航強調，近期配合暑假旺季增開航班及不定期加開航班等措施，預期有助提升旅客業務運能，挹注第3季營收表現；貨運業務則透過包機服務等方式積極配合電商交易需求，以彈性航線增加競爭力，力圖提升整體獲利能力。