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美股周一重摔3％是黑天鵝？塔雷伯稱「差遠了」：3標準都沒達到

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
《黑天鵝效應》作者塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）表示，本周一美股重摔3%，不算「黑天鵝」事件。歐新社
《黑天鵝效應》作者塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）表示，本周一美股重摔3%，不算「黑天鵝」事件。歐新社

暢銷書《黑天鵝效應》作者塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）表示，本周一美股重摔3%，不算「黑天鵝」事件，若是股價一直狂漲卻不見這種幅度的回檔，才是更大的意外。

塔雷伯說：「一年期間不見3%或更大的跌幅，才是黑天鵝。」

MarketWatch報導，塔雷伯6日接受CNBC訪問時說，美股標普500指數5日重挫3%，寫下這個美國大型股指數2022年9月13日來最大單日跌幅紀錄，但稱不上是令投資人談之色變的「黑天鵝事件」。

本周一全球股市賣壓狂湧，觸動世界各地警鈴大響、新聞報導標題看得令人怵目驚人心，美國股市當日也加入大跌行列。但塔雷伯覺得，跌3%就描述成「異常」事件，有點可笑；其實任一年股價跌個3%以上，相對來說都是稀鬆平常之事。

根據道瓊市場數據，回顧追溯至2004年的歷史資料，標普500指數單日跌幅在3%（含）以上者，共有79天，包括本周一在內。每個曆年平均會出現幾乎四個這樣的日子。有些年頭，像是2023年，全年平靜無波；其他年頭賣壓急湧的日子可能層出不窮，例如2008年就有23個交易日跌幅至少3%。

2007年出版的《黑天鵝效應》聚焦罕見、無可預知且衝擊極大的事件，成為探討金融危機的暢銷書。

塔雷伯在CNBC訪談中表示，他對「黑天鵝」的定義包括「非常大衝擊強的背離」，而且「超出預期範圍

對照下，周一美股下跌「幅度既不大，衝擊也不特別強」，況且3%或更大跌幅出現頻率而言，也根本稱不上是無可預料。

美股6日收盤三大指數止跌回升。5日跌逾千點的道瓊工業指數6日回漲近300點，標普500指數和那斯達克綜合指數分別收漲1%。

天鵝 指數 美股

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