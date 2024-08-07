恐慌指數VIX飆高後回落…波動捲土重來 市場慎防夏季不寧靜

金融時報（FT）說，全球金融市場今年的「歲月靜好」被打破，投資人今年夏天迎來更多的市場波動。

有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），呈現的是投資人預期一個月之間美股會有多大的變動。本周一VIX指數來到新冠疫情2020年初爆發以來的最高水準。分析師表示，這是全球股市會有一段艱困期的先聲，短期內資本市場活動將受到壓抑。

巴克萊（Barclays）全球研究主管Ajay Rajadhyaksha形容VIX在周一飆高的情況「相當嚇人」，「這是政權轉移」，「很難相信你就將回到一切如常的日子」。

在近日的大震盪之前，美國股市在7月初進入第2季財報周期時，非常寧靜。由一些指標來看，為多年來最寂靜狀態：標普500指數穩步創新高，VIX位於四年來最低點。

前幾天美股崩跌時，周一的VIX指數衝高65%，單日上揚幅度之大，創六年多來紀錄。若看盤中的最高漲幅180%，至少是20年之最。綁定VIX的選擇權交易在上周五觸及六年高點。

滙豐銀行（HSBC）多資產首席策略師Max Kettner說，周一時，三個月隱含波動率升至一年波動預期之上，這是2023年3月美國地區銀行危機以來首見，是一些投資人陷入恐慌的跡象。這種時刻，「人們突然願意為短期保護付出荒謬的高價。他們不管幾個月內會發生什麼事，現在就要保險。」他表示，這種心情與短短四到五個交易日前的心情完全不同。

摩根大通的研究發現，散戶是周一市場非常激進的淨賣出一方，當天他們在美股個股撤出資金高達14億美元。同日先鋒（Vanguard）投資平台上的散戶造訪量飆高，與前一次高峰相當。前一次高峰是在新冠疫期中期網路迷因股最熱的時候。

大波動重返市場，將會抑制資本市場的活動。金融時報指出，8月傳統上是首次公開發行股票（IPO）的安靜期，銀行人士一直希望可以看到一些上市公司發債。富國銀行高等級債承銷主管Maureen O'Connor說，「到目前為止，只有七家交易商有行動，你可以知道還有多少家在等待時機」。

CBOE衍生商品市場情報主管Mandy Xu提到上周五的VIX衝到60以上，認為「完全背離基本面」，「還不算是真正的大量恐慌」。

債市的變動則是反映出市場很用力在推動美國聯準會降息。富蘭克林坦伯頓固定收益投資長Sonal Desai認為，如果聯準會真的屈服於市場的要求馬上降息，市場波動會更大，因為這表示聯準會似乎也很擔心美國經濟。

有跡象顯示部分投資人預期波動率會再下降。VIX選擇權交易當中，增加最多的賣權合約，它們主要押注VIX會在本月中旬或9月中旬就會回落。然而許多交易員不認為市場很快就能回到先前的靜好。