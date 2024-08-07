日股震盪劇烈！日經一度大跌又翻紅暴漲 終場漲逾1％
歷經兩天來震盪走勢的日本東京股市今天終場收高。日股基準日經指數早盤波動劇烈，一度大跌逾2%後，又翻紅暴漲超過3%，終場漲逾1%。
日本中央銀行日本銀行副總裁內田真一今天說，「在金融資本市場不穩定狀況下不會升息」，並說「目前必須維持既有水準的貨幣寬鬆」，市場預期將維持貨幣寬鬆政策，日經指數一度漲逾1100點。
日經指數尾盤漲勢收斂，終場收漲414.16點或1.19%，來到35089.62點。
東證股價指數收漲55.00點或2.26%，來到2489.21點。
由於投資人擔憂美國經濟衰退和日圓走強，日經指數5日暴跌逾12%，昨天飆漲逾10%，今天交易氣氛緊張。
儘管分析師警告，全球股市可能會出現更多動盪，但華爾街股市昨天交易較為平靜。
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