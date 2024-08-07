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撤資釀慘重損失 馬斯克旗下X告廣告商非法抵制

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
社群平台X今天對一個廣告組織和數家大型公司提告，指控他們「非法」抵制，導致公司損失數十億美元。 美聯社
社群平台X今天對一個廣告組織和數家大型公司提告，指控他們「非法」抵制，導致公司損失數十億美元。 美聯社

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的社群平台X今天對一個廣告組織和數家大型公司提告，指控他們「非法」抵制社群媒體平台X，導致公司損失數十億美元。

法新社報導，擁有美國太空探索科技公司（SpaceX）、電動車大廠特斯拉（Tesla）的馬斯克在他2022年底收購的社群平台X發文說：「這兩年我們試著和平相處，如今開戰了。」

這起反托拉斯訴訟是在德州聯邦法院提起，主要針對世界廣告主聯合會（World Federation of Advertisers,WFA）、聯合利華公司（Unilever）、瑪氏公司（Mars）、美國藥妝連鎖業者CVS Health和丹麥能源公司沃旭能源（Orsted）。

社群平台X指控WFA透過全球負責任媒體聯盟（Global Alliance for Responsible Media, GARM）倡議，與其他公司共謀「集體扣住」前身為推特（Twitter）的X公司「幾十億美元的廣告收入」。

馬斯克接管推特後，由於對新所有權下的內容審核水準及馬斯克在平台上的爭議言論感到擔憂，許多廣告商紛紛撤離推特。

X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）今天在平台上發布影片，表示X是「系統性非法抵制」的受害者。

雅克里諾說：「他們共謀抵制X，威脅我們未來壯大的能力…不應允許少數人壟斷能獲利（的業務）。」

X要求陪審團審判，並尋求損害賠償，但未具體說明金額。

「紐約時報」報導，根據X公司內部紀錄，X今年第二季在美國的營收達1.14億美元，比第一季減少25%，與去年同期相比下滑53%。

X 社群媒體 馬斯克

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