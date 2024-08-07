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Google反壟斷敗訴 蘋果200億美元大單恐泡湯

中央社／ 紐約6日綜合外電報導

美國法官裁定Alphabet旗下的搜尋引擎龍頭谷歌（Google）存在非法壟斷行為後，蘋果公司（Apple）與Google利潤豐厚的交易可能受到威脅。

華爾街分析師今天表示，Google避免反托拉斯行動的潛在補救措施，可能包括終止使其搜尋引擎成為蘋果設備預設選項的協議。

美國投行摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師說，Google每年向蘋果支付200億美元，約等於透過Safari瀏覽器賺取的搜尋廣告營收36%左右。

分析師估計，倘若丟了這筆交易，iPhone製造商蘋果獲利恐將下滑4至6%。

媒體5月引述美國司法部針對此案提交的文件報導，蘋果與Google協議的有效期至少到2026年9月，蘋果有權單方面將其再延長兩年。

艾維克顧問公司（Evercore ISI）分析師說：「現在最有可能的結果是，法官裁定Google不得再付費成為預設搜尋引擎，或者像蘋果這樣的公司必須主動詢問用戶選擇使用何種搜尋引擎，而非使用默認設置，並開放用戶根據意願隨時更改設定。」

蘋果股價今天表現平淡，不如經歷5日全球拋售後大盤的復甦。Alphabet在前一交易日大跌4.5%後，今天股價變化不大。

路透社報導，可以肯定的是，接下來的「補救」階段或許會很冗長，Google可能會向美國上訴法院、哥倫比亞特區巡迴法院和美國最高法院提出上訴。這場官司可能會打到2026年。

不過，如果終止合作，蘋果仍將有多種選擇，包括向客戶提供微軟（Microsoft）搜尋引擎Bing等替代品，或可能推出由OpenAI提供支援的新搜尋產品。

分析師認為，這項裁決將加速蘋果朝人工智慧（AI）驅動的搜尋服務邁進，蘋果近期宣布將把OpenAI的ChatGPT聊天機器人引入其設備。

此外，蘋果也計劃將谷歌的Gemini聊天機器人以及其他AI模型納入自家設備，以非排他性的協議來避免遭監管審查。

蘋果也利用AI技術改善Siri，使其擁有更多的控制權來處理過去被視為棘手的任務，例如寫電子郵件和與訊息互動。

市場研究公司eMarketer資深分析師塞維亞（Gadjo Sevilla）表示：「蘋果可能會將此視為暫時的挫折，尤其是因為公司從與Google的這筆交易中獲利良多，但這也是他們轉向AI驅動搜尋服務的機會。」

OpenAI 搜尋引擎 美國

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