聽新聞
test
0:00 / 0:00
日圓應聲重貶2％！日銀副總裁放鴿 說市場不穩不會升息
在日本金融市場發生歷史性劇烈動盪之後，日本銀行（央行）副總裁內田真一發出強烈的鴿派信號，承諾在市場不穩定時不會升息。日圓匯率應聲貶值2%，日股漲幅擴大至2%-3%。
內田真一今天（6日）在日本函館向當地商界高層主管發表演講時表示，「由於國內外金融和資本市場的狀況極其動盪，我認為日本央行暫時需要在當前的政策利率水準維持貨幣寬鬆政策。」
他發表談話後，日圓兌美元匯率一度重貶超過2%，盤中報147.48日圓；日股東證指數一度上漲逾4%，稍後漲勢收斂至3.3%，日經225指數也一度大漲3.3%.
這是日銀自7月31日升息以來，首度有決策委員公開談話。
日股本周上演暴跌暴漲走勢。內田真一表示，央行在未來決定利率政策時，將仔細考慮金融市場的狀況。他說，日本在做決策之前，有餘裕等待市場平靜下來。
Pictet資產管理日本公司策略師田中純平表示：「內田的說法相當有利，展現了顧慮到市場。和其他央行一樣，日銀日益明白和市場溝通的重要性。」
內田真一表示：「與歐洲和美國升息時的情況相反，日本經濟並不處於倘若央行不以一定速度升息，就可能落後的情況。因此，當金融和資本市場不穩定時，日本央行不會提高政策利率。」
他說，當局需要監控市場波動對價格和整體經濟的潛在影響，日本利率軌跡可能會根據這種影響而變化。他補充說，日圓近期匯率回升，降低了通膨上行風險。
內田真一表示，必須留意到繼續升息計畫的條件是「如果經濟活動和物價展望將獲得實現」。「以這點而言，自上周以來股價和匯率大幅波動，會是相關的。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言