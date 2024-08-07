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日圓應聲重貶2％！日銀副總裁放鴿 說市場不穩不會升息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日銀副總裁副總裁內田真一承諾在市場不穩定時不會升息。路透
日銀副總裁副總裁內田真一承諾在市場不穩定時不會升息。路透

在日本金融市場發生歷史性劇烈動盪之後，日本銀行（央行）副總裁內田真一發出強烈的鴿派信號，承諾在市場不穩定時不會升息。日圓匯率應聲貶值2%，日股漲幅擴大至2%-3%。

內田真一今天（6日）在日本函館向當地商界高層主管發表演講時表示，「由於國內外金融和資本市場的狀況極其動盪，我認為日本央行暫時需要在當前的政策利率水準維持貨幣寬鬆政策。」

他發表談話後，日圓兌美元匯率一度重貶超過2%，盤中報147.48日圓；日股東證指數一度上漲逾4%，稍後漲勢收斂至3.3%，日經225指數也一度大漲3.3%.

這是日銀自7月31日升息以來，首度有決策委員公開談話。

日股本周上演暴跌暴漲走勢。內田真一表示，央行在未來決定利率政策時，將仔細考慮金融市場的狀況。他說，日本在做決策之前，有餘裕等待市場平靜下來。

Pictet資產管理日本公司策略師田中純平表示：「內田的說法相當有利，展現了顧慮到市場。和其他央行一樣，日銀日益明白和市場溝通的重要性。」

內田真一表示：「與歐洲和美國升息時的情況相反，日本經濟並不處於倘若央行不以一定速度升息，就可能落後的情況。因此，當金融和資本市場不穩定時，日本央行不會提高政策利率。」

他說，當局需要監控市場波動對價格和整體經濟的潛在影響，日本利率軌跡可能會根據這種影響而變化。他補充說，日圓近期匯率回升，降低了通膨上行風險。

內田真一表示，必須留意到繼續升息計畫的條件是「如果經濟活動和物價展望將獲得實現」。「以這點而言，自上周以來股價和匯率大幅波動，會是相關的。」

指數 日本央行 日本經濟

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