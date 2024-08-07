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AI熱還在燒！美電信商Lumen大幅調高自由現金流 股價暴漲

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國電信商Lumen Technologies周二股價在盤後交易大漲，因該公司大幅調高自由現金流，似能將AI熱轉化為業績。美聯社
美國電信商Lumen Technologies周二股價在盤後交易大漲，因該公司大幅調高自由現金流，似能將AI熱轉化為業績。美聯社

與聯發科及達發曾有合作關係的美國電信商Lumen Technologies，股價在周二飆漲93%，創下單日最大漲幅並使公司市值暴增24.5億美元之後，盤後交易又續漲逾30%，投資人可能看好該公司能將AI熱轉化成為業績。

Lumen周二公布財報，調高今年自由現金流的預測，由1億至3億美元拉到10億至12億美元間，遠超市場預期的2.17億美元。此前該公司表示，AI需求帶動50億美元的新業務，目前正進一步洽談70億美元的潛在銷售。

此際正值投資人對AI交易的疑慮與日俱增，因為大型科技公司的財報顯示支出增加，但投資回報甚微。受輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等AI寵兒股價下跌拖累，那斯達克100指数最近跌入修正區間。Lumen也說要提高資本支出，滿足其認為日益增長的AI需求，預期全年資本開支增加到31億至33億美元間，高於先前的27億至29億美元間。

該公司上季（第2季）營收32.7億美元，略高於市場預期的32.5億美元。經調整的EBITDA是10.1億美元，市場預期10.2億美元。調整後每股虧損13美分，市場預期每股虧損5.8美分。

彭博資訊分析師John Butler周二指出，「Lumen似乎準備興建新設施，把握AI相關資料中心互連的新機會，2024年資本支出的指引提高了4億美元。但目前不清楚這可能產生多少收入以及何時實現。」他還補充說，該公司增加的現金流（大約7億美元）大部分來自一次性退稅，而非AI。

華爾街對該公司較持懷疑態度，根據彭博數據，該公司獲得的分析師評級裡，並沒有「買入」，7位主張持有，6位主張賣出。儘管如此，該公司股價仍一路走高，從7月初到周二收盤，股價累漲超過350%。

投資人 美國

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