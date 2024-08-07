你丟我撿！避險基金趁股災進場抄底美國科技股

全球金融市場周一（5日）鬧股災之際，散戶恐慌賣股，坐擁巨額資金的機構投資人行動相反，他們進場抄底，逢低買進，避險基金更是大買科技股。

彭博資訊報導，高盛彙編的主要經紀業務（prime brokerage）資料顯示，就在菜鳥投資人縮手時，無論是做多還是做空的避險基金，都大舉買進美國個股，一反先前長達一個月的賣股熱潮，避險基金們的買股速度，是今年3月以來最快。

周一美股標普500指數創下近兩年來最大跌幅，後來在高於預期的經濟數據提振下才脫離低點。數據顯示，當天對美國個股的淨買入規模達到約五個月來最高水準。

高盛表示，科技股是周一領跌美股的類股之一，避險基金抄底買入，對資訊科技類股的增持規模，創6月以來最大。鑑於最近幾個月避險基金一直在拋售大型科技股，這次突然大舉買入是一個明顯的反轉。不過，由高盛的數據可以看出，即使在周一的買盤之後，避險基金對資訊科技類股的持倉，目前仍處於十多年來最低配水準。

另外，摩根大通的分析指出，在周一美股交易時段大跌時，看到機構投資人出現了140億美元的淨買盤。

彭博指出，專業交易員選擇今年以來股市最差的這一天，重新進場。對他們而言，所有的波動是對經濟數據的過度反應，美國經濟雖然正在轉弱，但還不到確認已經衰退的地步。後來美股自低點強勁反彈，就可知道避險基本所有動作。

避險基金研究公司PivotalPath執行長Jonathan Caplis表示，「許多避險基金將拋售視為買入機會」，「與我們交談過的大多數基金經理都認為，當前市場下跌是短期的、受市場情緒驅動的，並非是涉及上市公司或美國經濟基本面的長期問題」。

不過，美股雖歷經大跌，以幾乎所有指標來衡量，估值還是在高檔。富蘭克林坦伯頓投資解決方案資深副總裁Max Gokhman形容這次機構投資人買盤，「如同你想要的一個名牌包，看到它打九折。雖然還是很貴，但你能告訴自己這買賣可以做。」