油價中止連三跌 金價回落因美元走強

國際油價周二（6日）小幅收漲，自七個月低點回升，投資者注意力轉向供應緊張，金融市場也從近期的低迷中有所恢復；黃金周二持續走低，因美元走強和債券殖利率上升而回落。

油價小幅上漲

布蘭特原油10月期貨上漲0.18美元，漲幅0.2%，結算價報每桶76.48美元；西德州原油（WTI）9月期貨上漲0.26美元，漲幅0.4%，收報每桶73.20美元。兩大指標都中止連續三個交易日下跌的局面。

交易員正為伊朗和地區性民兵對以色列的報復性襲擊做準備，儘管德黑蘭強調其希望避免全面戰爭。真主黨和以色列軍隊周二交火。

隨著油價稍早接近今年低點，交易員發現多條警訊顯示期貨處於超賣狀態。不過，直到紐約交易時段標普500指數反彈之時，原油才得以收復失地。

同時，交易員繼續研判現貨市場可能吃緊的跡象。這些風險包括，一些利比亞供應損失，以及對中東衝突可能有損該地區生產的擔憂。

高盛集團分析師Daan Struyven等人在報告中表示，過去幾天，油價與股市同步下跌，對中東事態發展的反應有限。他們預期，美國經濟衰退風險有限，布倫特在每桶75美元有支撐。

上周，油價連續第四周下跌，因美國和中國大陸均出現需求疲軟跡象。中國周末推出提振內需的措施。周二，美國政府報告警告說，中國經濟成長放緩將導致明年石油需求成長減弱。

美國能源資訊局（EIA）調降對今明兩年平均油價的預測，理由是近期經濟憂慮導致油價下跌。該機構仍預期未來幾個月油價會上漲。EIA表示，到今年底，布蘭特原油現貨價格將在每桶85美元至90美元之間。

全球金市

金價周二因美元走強和債券殖利率上升而回落。

現貨金價6日收盤下跌0.8%，報每英兩2,390.82美元。上一交易日，金價跌1.5%，對美國經濟陷入衰退的擔憂揮之不去，使得全球市場遭拋售。

美國黃金期貨收低0.5%，至2,431.60美元。

美元指數上漲了 0.2%，本月以來美元兌日幣首次走高，美國10年期公債殖利率也有所上漲。

中銀國際環球商品市場策略主管傅曉表示：「主要受美元走強的影響，黃金仍然有些疲軟......但黃金的宏觀環境相對積極，因此我們可能會在短期內看到黃金的一些區間波動。」

現貨白銀跌0.4%，至每英兩27.16美元；白金上漲1.2%，至917.10美元。

鈀金上漲3.6%，至880.25美元，受經濟衰退擔憂影響，周一曾觸及2017年以來最低。