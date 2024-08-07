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日圓開盤後走貶 美元轉強、澳幣走升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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隨著交易者降低對聯準會大幅降息的預期，美元兌大多數主要貨幣周二（6日）回升，日圓兌美元止住連五升，小幅回貶，但仍在七個月高點附近。最近幾天一些引人注目的走勢有所逆轉，市場恢復了平靜。

美元兌日圓在連續五個交易日走貶後，6日收盤報144.34日圓，貶值0.11%，過去五個交易日貶值約6%；日圓今日開盤維持貶勢，貶值0.18%，報144.60日圓。

美元指數尾盤上漲0.087%，報102.96。

整個股票市場也在進行重新評估，日經指數在前一天下跌12%後，周二大漲10%，歐洲股市也有所反彈。

Merk Investments總裁兼投資長Axel Merk 說：「如果市場的波動還沒有結束，我也不會感到驚訝，但很明顯，近日出現的大幅波動在某種程度上已經正常化。」

日圓近期上漲的原因是，日本央行上周升息後，波動性上升導致投資人出脫一度流行的利差交易。

Corpay首席市場策略師Schamotta說：「看似過去幾天的一些走勢有些過度。」「我們看到避險需求正在消退，多數主要貨幣對的資金流動在某種程度上回歸正常。」

Jefferies Financial外匯業務全球主管Brad Bechtel表示：「如果你是日本央行和財務省，你可能不喜歡這種極端的波動，但美元兌日圓在142-145區域是一種勝利。」 「日本央行會在很長一段時間內維持寬鬆，讓市場進一步發展。如果美元兌日圓回到150上方，那麼他們語氣再度強硬的可能性會上升。」

不過，BCA Research首席全球策略師Peter Berezin表示，隨著聯準會邁向降息，日圓還有升值空間，他認為日本央行不會進一步升息，其對美元/日圓明年的目標位在115日圓。

周二，美元兌歐元和英鎊也有所回升，歐元貶值0.2%，報1.0931美元，在周一的動盪交投中歐元一度觸及 1.1009美元的七個月高點。

英鎊貶值0.64%，報1.2697美元，為五周以來最低，原因是英國央行上周降息削弱了英鎊今年稍早走強的支柱之一。

澳洲央行總裁布洛克發表評論時暗示，降息仍然遙遙無期，澳幣兌美元尾盤升值0.55%，報 0.6533美元。

澳洲央行周二一如預期維持利率不變，同時重申不排除任何控制通膨的措施。

加密貨幣方面，比特幣報56,725美元，上漲4.26%，從周一觸及的近六個月低點49,445美元反彈。

日本央行 聯準會 貨幣

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