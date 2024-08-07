台積電ADR大漲5％ 換算台幣已回升至千元之上
台股ADR周二（6日） 隨美股大盤反彈，逆轉前一天重挫走勢。台積電ADR收盤勁揚5%，ADR收盤報每股155.39元，換算並折合台幣後為每1,016.59股元，較台北交易股票溢價率為15.52%。
道瓊工業指數6日收盤上漲294.39點，漲幅0.76%，報38,997.66點；標普500指數上漲53.7點，漲幅1.04%，報5,240.03點；那斯達克指數上漲166.77點，漲幅1.03%，報16,366.86點。
費城半導體指數漲1.06%，報4,567.57點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 143.27 +1.86 137.50 4.20
中華電 CHT 123.19 +1.65 122.00 0.98
台積電 TSM 1,016.59 +5.03 880.00 15.52
聯電 UMC 52.34 +1.91 51.70 1.23
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言