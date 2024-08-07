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台積電ADR大漲5％ 換算台幣已回升至千元之上

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台積電。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股ADR周二（6日） 隨美股大盤反彈，逆轉前一天重挫走勢。台積電ADR收盤勁揚5%，ADR收盤報每股155.39元，換算並折合台幣後為每1,016.59股元，較台北交易股票溢價率為15.52%。

道瓊工業指數6日收盤上漲294.39點，漲幅0.76%，報38,997.66點；標普500指數上漲53.7點，漲幅1.04%，報5,240.03點；那斯達克指數上漲166.77點，漲幅1.03%，報16,366.86點。

費城半導體指數漲1.06%，報4,567.57點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 143.27 +1.86 137.50 4.20

中華電 CHT 123.19 +1.65 122.00 0.98

台積電 TSM 1,016.59 +5.03 880.00 15.52

聯電 UMC 52.34 +1.91 51.70 1.23

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 指數

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