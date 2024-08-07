標普500與那指勁揚1% 輝達台積電ADR大漲領軍晶片股

美國股市四大指數周二（6日）收漲，標普500指數和斯達克指數上漲1%，在經歷前一天大幅拋售，全球股市蒸發約6.5兆美元後，投資者重新湧入市場，聯準會官員最近的發言緩解了對美國經濟衰退的疑慮。

道瓊工業指數6日收盤上漲294.39點，漲幅0.76%，報38,997.66點；標普500指數上漲53.7點，漲幅1.04%，報5,240.03點；那斯達克指數上漲166.77點，漲幅1.03%，報16,366.86點。

三大指數收盤時均縮減了漲幅，收盤水平遠低於盤中高點。

費城半導體指數漲1.06%，報4,567.57點。

交易人士顯然對進一步動盪的前景不那麼緊張，美股波動率指標VIX指數在周一觸及2020年以來高點後暴跌28%，回落至27.71。

嘉信理財高級投資策略師Kevin Gordon表示：「這顯然是典型的暴跌後的反射性反彈。」他說，金融和工業等景氣型類股的反彈，顯示投資人並不相信近期的下跌是受經濟衰退擔憂的刺激。

根據高盛主經紀業務部門數據，在全球市場動盪不安之際，避險基金抄底買入科技股。摩根大通量化和衍生品策略師表示，他們在周一市場交易時段看到了140億美元的機構淨買盤。

聯準會決策官員淡化7月就業數據弱於預期意味著經濟將走向衰退的看法，但他們也警告說，聯準會必須降息來避免這種結果。

標普500指數所有主要類股均收漲，其中房地產和金融類股漲幅最大。

科技巨頭輝達（Nvidia）漲幅接近 4%，為標普指數和那斯達克指數帶來最大提振。其他晶片股也走高，台積電ADR大漲5%。

數據分析軟體公司Palantir Technologies上調全年預期後股價上漲。優步在財報超預期後股價上漲11%。

卡特彼勒上漲3%，此前該公司第二季度利潤超出分析師預期，其大型挖掘機和其他設備價格上漲，蓋過了北美市場需求放緩的影響。

一批華爾街策略師告訴客戶不要為最近的回檔擔憂。美國銀行的Savita Subramanian說，自20世紀30年代以來，平均每年出現三次5%或以上的下跌，每年出現一次10%的回調，並補充說「全面熊市不太可能出現」

在日本央行上周意外升息後，投資者解除日圓融資套利交易，這加劇了近期的市場擔憂。多年來，投資者都用這種交易來為購買股票進行融資。

聯準會的下一個重要事件是主席鮑爾將於8月22日至24日在懷俄明州傑克森洞發表談話。