台灣好市多要賣特斯拉 馬斯克：不准

美國新聞媒體Benzinga報導，長期關注特斯拉的投資人梅瑞特（Sawyer Merritt）6日在他的X上貼文說，特斯拉和台灣好市多（Costco）合作，從8月5日到18日將在台灣好市多販售特斯拉的電動車。

梅瑞特還在貼文中附上中英文並陳的宣傳海報，標題寫道：「2024 Costco夏季車展 期間限定」，內文提到於現場完成資料登錄，購車即享充電禮遇三選一，及獨家夏季配件套裝。名額限時、限量」。

NEWS: Tesla has partnered with Costco in Taiwan to sell its vehicles at Costco stores.



For the first 50 people that buy a car, Tesla will offer:

• 5,000km (3,100) free Supercharger miles

• Type 2 charger case for travel pic.twitter.com/QnKkqGESxZ — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) August 6, 2024

截至發稿這則貼文已有超過48萬人次瀏覽，留下回覆的也大多拍手叫好，甚至建議如此「好康」活動應該也要在美國或其他市場舉辦。其中名為Tesla Yoda的網友還說，台灣好市多向以具創意聞名，同時也是全球其他分店的試驗場。

沒想到這段貼文連特斯拉執行長馬斯克本尊也見到了，但他在底下留言：此活動未經允許，已遭取消。 特斯拉執行長馬斯克親回：此活動未經核准，已取消。 擷自X網站

這段回應就這麼短短幾字，未說明原因。

根據Benzinga的報導，這也不是好市多第一次販售馬斯克名下公司的產品，例如SpaceX的星鏈硬體，在部分地區的好市多就能買得到。