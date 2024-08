台灣好市多要賣特斯拉 馬斯克：不准

美國新聞媒體Benzinga報導,長期關注特斯拉的投資人梅瑞特(Sawyer Merritt)6日在他的X上貼文說,特斯拉和台灣好市多(Costco)合作,從8月5日到18日將在台灣好市多販售特斯拉的電動車。

梅瑞特還在貼文中附上中英文並陳的宣傳海報,標題寫道:「2024 Costco夏季車展 期間限定」,內文提到於現場完成資料登錄,購車即享充電禮遇三選一,及獨家夏季配件套裝。名額限時、限量」。

NEWS: Tesla has partnered with Costco in Taiwan to sell its vehicles at Costco stores.



For the first 50 people that buy a car, Tesla will offer:

• 5,000km (3,100) free Supercharger miles

• Type 2 charger case for travel pic.twitter.com/QnKkqGESxZ