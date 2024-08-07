日股震盪 日銀再升息可能性低

日本銀行（央行）上周升息並暗示將進一步緊縮貨幣政策，引發日本股市崩盤並加劇全球市場動盪，重創日本散戶，引發外界批評。日本財金官員昨天召開緊急會議，首相岸田文雄更親上火線，呼籲投資人保持冷靜。這可能使日銀任何進一步升息的計畫遭到擱置，日圓因而看貶。

日本財務省、金融廳及日銀昨天下午召開緊急會商討全球股市，強調政府和央行之間必須密切協調。岸田也呼籲投資人做出冷靜的市場判斷很重要，並樂觀看待經濟前景。

曾任日銀官員的樂天證券經濟研究所首席經濟學家愛宕伸康表示，「日銀需要對經濟數據和市場保持謙懷之心」，認為消費和生產數據都弱到不足以證明升息合理，「日銀面對糟糕的經濟數據依然升息，顯示根本不關注數據」。

日銀七月卅一日決議升息至百分之○點二五，且將逐步縮減購債規模。日銀總裁植田和男說，鑒於經濟和通膨數據表明形勢發展符合先前預期，決定調升利率，且若趨勢持續，將會繼續升息，帶動日圓強升，但日圓快速升值打擊出口商獲利前景，拖累日股本月來幾乎每天重挫，更掀起日圓套利交易平倉潮，成為助長全球股市賣壓的原因之一。

分析師指出，日銀太早扣下升息扳機，許多人正在調整預期。大和證券首席市場經濟學家岩下真理說，「這次升息的時機很差」，「日銀將必須等待，觀察美國經濟是會陷入衰退、還是軟著陸，隨後才能進行下一步行動」，「至少目前九月或十月升息的可能性已不復存在」。

在日股重挫前，多數經濟學家原預期日銀今年底前再升息，彭博訪調顯示，六成八受訪經濟學家預期日銀年底前將再升息至百分之○點二五。

日銀前總裁黑田東彥追求非常緩慢的貨幣政策正常化進程，先是放寬日債殖利率曲線管控政策（ＹＣＣ）的容忍區間，之後才取消ＹＣＣ，接著再縮減購債規模，但植田上周同時宣布升息與縮減購債，並發表鷹派言論，這種差異放大了日銀給外界的「放鷹」程度印象。