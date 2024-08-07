比特幣回神 油價、黃金走揚

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

比特幣6日從前一天的賣壓中反彈回升，國際石油和黃金等大宗商品震盪走穩。

根據彭博資訊的報價，比特幣5日盤中一度跌破5萬美元大關，收盤跌幅已見收斂，6日在紐約早盤漲1%，報55,120美元，乙太幣和其他「挖礦」相關類股也都陸續回神。

國際油價6日震盪走高，在亞洲盤時一度反彈2%，主要受中東衝突升級引發的供應擔憂，美國服務業數據較為強勁以及利比亞Sharara油田減產推動。在全球股市暴跌拖累下，倫敦布蘭特和紐約西德州兩大指標原油價格5日收跌至少0.6%，上周五更跌逾3%。

現貨金價5日收盤跌逾1%，6日則一度上漲0.3%，紐約銅期貨6日早盤也從前市的崩跌2.5%中回神，一度上漲1.5%。

原油價格 比特幣 紐約

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