各國股市回穩 恐慌暫歇

在美股5日延續猛烈跌勢後，全球股市恐慌賣壓暫告一段落，日股6日強彈逾3,000點，引領各國股市回穩，但經濟學家審慎表示，投資人對全球經濟與地緣政治情勢的信心依然脆弱，若美國經濟數據顯示成長持續趨緩，可能再度點燃經濟衰退的憂慮。

美股5日繼續重挫逾3%，但美國7月ISM服務業指數優於預期，略為提振投資人信心，促使日圓回貶，加上股市的猛烈賣壓吸引部分投資人進場低接，讓日股6日吹起全球股市反攻號角，引領亞歐股上漲，美股三大指數6日早盤漲逾1%。

有「恐慌指數」之稱的VIX回落11%至34.2點，仍位居高檔，顯示市場保持審慎。

日經225指數6日收盤狂漲3,217.04點（漲幅10.2%）至34,675.46點，締造史上最大單日漲點，東證指數也漲9.3%至2,434.21點，日本以外MSCI亞太指數一度漲2%，歐洲主要股市則在平盤附近波動。

分析師大多對股市是否已觸底保持審慎。分析指出，股市後續將取決於美國經濟與聯準會的回應。