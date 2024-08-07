股市大屠殺還沒完？小摩：日圓套利平倉警報未解

日股反彈，日圓匯率則回吐，摩根大通（小摩）指出，由於日圓匯率仍被嚴重低估，因此套利交易部位還有更大的釋出空間，平倉交易目前只完成50%-60%，可能還會維持一段時間，股市賣壓短期內恐難以解除。

賣壓短期難消的因素 圖／經濟日報提供

由於上周日本銀行（央行）升息，加上美國衰退陰霾罩頂，帶動日圓強勁升值，導致日圓套利部位大舉釋出，衝擊全球金融市場。小摩全球外匯策略主管桑迪亞表示，「我們根本還未完成（部位釋放）。單單是投機界的套利交易部位，大約只釋出50%~60%」。

桑迪亞指出，由於技術面已遭到破壞，日圓套利交易不大可能在短期內恢復舊觀；「比較好的結果，就是市場在目前的水位能夠穩住，最多只會小幅反彈；但以往慣例顯示，如果市場震盪幅度比之前要小，往往會繼續震盪」。

各大投資機構表示，全球金融市場龐大的套利交易尚未完全釋出，未來幾天將有更多部位出籠，使其他資產可能面臨重大震撼。

TIFF投資管理公司多元化策略主管沈哲預計，賣壓可能還有好幾天，因為套利交易的規模非常龐大，許多部位尚未釋出。以日圓作為融資貨幣的套利交易可能要好幾天才能完全釋出，可能使股市跌勢拉長。外匯研究協會Currency Research Associates執行長林達赫也表示，還有超大規模的日圓套利交易部位尚未解除。

投資機構仍忙於計算套利交易的規模，以及有多少低利資金布局在股市。據PivotalPath避險基金研究公司計算，避險基金受日圓升值衝擊最深的，是全球總體經濟量化及管理型期貨，因為這些基金一直在放空日圓。8月日圓大幅升值，這些基金指數虧損1.5%~2.5%。

嘉信理財集團固定收入投資策略長瓊斯表示，很難了解套利部位的實際規模，以及有多少金額有做避險安排，因此目前不清楚會在金融市場引發多大的賣壓，而且其中還可能涉及衍生性產品交易，產生的效應可能更大。

一些基金經理人或交易策略專家，過去幾天已經在降低風險，包括減碼所有資產，因此各種資產都受到衝擊。