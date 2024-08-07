聯準會前經濟學家剖析 降息還有很多空間

創建衰退指標「薩姆規則」的美國聯準會前經濟學家薩姆（Claudia Sahm）表示，雖然美國尚未陷入衰退，但已「令人不安地接近衰退」，她預期聯準會（Fed）不會立即採取行動，但考慮到日益加劇的風險，可能調整方針。

「薩姆規則」指出，若過去三個月的失業率平均比12個月內最低三個月均值高0.5個百分點，則經濟衰退的機率將超過90%。薩姆提出這項統計觀察，旨在為財政決策者就何時應刺激經濟以遏制衰退，提供指引。

根據聖路易斯聯邦儲備銀行的FRED經濟資料庫，截至8月2日，薩姆規則衰退指標已達0.53個百分點。

現任New Century Advisors首席經濟學家的薩姆受訪時，提及7月失業率意外上升，就業市場降溫。她說：「我們可能尚未到那一步（衰退），但正愈來愈近，這令人擔憂。」她表示，「Fed還有很多空間能降息。」

她說，目前而言，美國不太可能已陷入經濟衰退，Fed立即採取行動因應加劇的風險並非合宜之舉，「在這類時刻，保持冷靜很重要」，「Fed行事緩慢而深思熟慮，是件好事，不是嗎？我們最不想要的就是他們也加入這種情緒化的能量。」

薩姆也表示，Fed主席鮑爾和他的同僚可能會考慮經濟和市場的變化。