全球股市暴跌之際 Fed官員喊話淡化經濟憂慮

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國聯準會（Fed）。 美聯社
美國聯準會（Fed）。 美聯社

在全球股市5日暴跌之際，美國聯準會Fed）兩位官員信心喊話，淡化經濟衰退憂慮，並暗示Fed不會過度反應。

今年有決策投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）在夏威夷的一場活動表示，不會太過擔心7月就業報告，形容美國勞動市場「減緩，但並未墜落懸崖」，並確信經濟近期不會陷入衰退。

她說，失業率上升可能並未釋出乍看之下的前瞻訊號，大量升幅是因為經濟出現更多勞工供給，包括移民，而非廣泛的永久裁員，「企業沒有在裁員」，「企業只是放慢聘僱腳步」。

Fed官員最新談話 圖／經濟日報提供
Fed官員最新談話 圖／經濟日報提供

她表示，Fed對9月降息持開放態度，但「若我們對單一數據過度反應，幾乎一定會犯錯」，而「未來幾季調整政策將是必要之舉」，「我們已確認勞動市場日益減緩，但不要任其減緩到陷入不景氣，這點極為重要」，「我們在行動前，看的是整體資訊」。

她正觀察勞動市場是否有進一步減緩、及通膨可能復熾的跡象，要等待更多數據，才會支持調整利率。

今年沒有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）也說，Fed的工作不是對單一個月減弱的勞動數據做出反應，雖然7月就業數據比預期更弱，「但看來不像會陷入衰退」，他強調每月就業人口數據的誤差範圍達到10萬人，因此有必要保持審慎，不要太早做出結論。

他也說，但若事態打破常態，「我們就處於不同處境，我認為我們可能需要更積極回應」，「Fed的工作非常直截了當：最大化就業、穩定物價及維持金融穩定，這就是我們要做的事」，若情勢惡化，「我們會予以修正」。

Fed主席鮑爾預定本月稍後在傑克森洞全球央行年會發表演說，接下來的關鍵經濟數據包括預定14日發布的7月消費者物價指數（CPI）、30日的7月個人消費支出（PCE）平減指數，9月6日的8月就業報告，9月11日發布的8月CPI，接著Fed會在9月18日公布利率決策，這也是美國總統大選前最後一場政策會議。

Fed 美國聯準會

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