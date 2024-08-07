瑞銀：日圓匯價明年底看130

日圓升太兇，確定告別甜甜價，銀行看未來日圓匯價將走「上行列車」，瑞銀昨（6）日調升2025年底預期數字升至1美元兌130日圓，認為美元對日圓套利交易的退出才剛剛開始，短期內，該貨幣組合可能在夏季盤整，下一個重大事件是美國聯準會（Fed）9月開始降息。

日圓6日區間震盪，最高一度升值0.38%，報143.63日圓，最低貶值1.5%，報146.36日圓。目前跌0.28%，報144.59日圓。

瑞銀昨天上調日圓預測，今年從原本預測160上調至145日圓，並將2025年底預測從140上調至130日圓。瑞銀投資銀行策略分析師James Malcolm指出，瑞銀經濟團隊預計日本央行將在10月將政策利率上調至0.5％，12月與明年1月利率政策按兵不動，在2025年3月上調政策利率至0.75％，6月上調至1％。瑞銀預期日本央行10月升息25個基點後，2025年再升息兩次，連帶調升日圓匯率預測，2025年底上看130日圓。