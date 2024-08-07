日圓利差交易平倉衝擊擴大 日銀可能擱置升息計畫

日本銀行（央行）上周升息並暗示將進一步緊縮貨幣政策，引發日本股市崩盤並加劇全球市場動盪，重創日本散戶，招致外界的猛烈批評，日本資深官員6日召開緊急會議，首相岸田文雄更親上火線，呼籲投資人保持冷靜。這可能使日銀任何進一步升息的計畫遭到擱置，日圓因而看貶。

日本財務省、金融廳及日銀6日召開緊急會商討全球股市，強調政府和央行間必須密切協調。岸田也呼籲投資人做出冷靜的市場判斷很重要，並樂觀看待經濟前景。

曾任日銀官員的樂天證券經濟研究所首席經濟學家愛宕伸康表示，「日銀需要對經濟數據和市場保持謙懷之心」，認為消費和生產數據都弱到不足以證明升息合理，「日銀面對糟糕的經濟數據，依然升息，顯示根本不關注數據」。

日圓匯率走勢 圖／經濟日報提供

日銀7月31日決議升息至0.25%，且將逐步縮減購債規模，總裁植田和男反覆強調，鑒於經濟和通膨數據表明形勢發展符合先前預期，決定調升利率，且若趨勢持續，將會繼續升息。此話帶動日圓強升，但日圓快速升值打擊出口商獲利前景，拖累日股本月來幾乎每天重挫，更掀起日圓套利交易平倉潮，成為助長全球股市賣壓的原因之一。

此外，日銀先前已終結購買指數型基金（ETF）資產，否則官員原本還能以這個工具遏制股市「自由落體」般的跌勢。

一些分析師如今認為，日銀太早扣下升息扳機。大和證券首席市場經濟學家岩下真理表示，「這次升息的時機很差」，「日銀將必須等待，觀察美國經濟是會陷入衰退、還是軟著陸，隨後才能進行下一步行動」，「至少目前9月或10月升息的可能性已不復存在」。

在過去幾天的市場重挫前，多數經濟學家原本預期日銀會在今年底前再次升息，彭博訪調顯示，68%受訪經濟學家預期日銀年底前將再升息至0.25%。