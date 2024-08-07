搜尋龍頭敗訴 Google遭美裁定壟斷

美國聯邦法院五日判決，Google透過一些獨家約定，違法壟斷線上搜尋市場。這是美國反托辣斯當局控告多家科技大公司壟斷市場的首個重大勝利，將造成廣泛影響，預料蘋果將因為失去潛在的營收而受創。

哥倫比亞特區聯邦法官梅塔認定Google違反美國反托辣斯法，認為該公司是「壟斷者」。

梅塔指出，Google光是二○二一年就付了二百六十三億美元，確保自家搜尋引擎成為智慧手機和瀏覽器的預設選項，有效阻擋其他競爭者。

梅塔說，經由簽訂獨家協議，Google在手機和瀏覽器的搜尋領域握有壟斷地位，因此得以持續提高線上廣告價格，不必擔心會因競爭而有不良後果。

Google母公司字母（Alphabet）股價五日收盤下跌百分之四點五，蘋果股價也下挫百分之四點八，因為蘋果未來可能失去來自Google的巨額款項。

美國司法部長賈蘭德說：「告贏Google是美國人民歷史性勝利。不管你有多大影響力，沒有公司可以凌駕於法律之上。司法部將繼續大力執行反托辣斯法。」

Google表示將提上訴。路透指出，接下來的訴訟料將上訴到聯邦最高法院，官司可能會打到明年甚或二○二六年。