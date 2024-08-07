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再生能源碳權 可能跌價
碳權監管團體表示，現行碳權約有三分之一不符標準，這些未達標準的碳權，皆與再生能源有關，碳權市場可能會面臨新一波動盪，再生能源碳權的價格或許進一步下挫。
「自願碳市場誠信委員會」（ICVCM）6日決定，核心碳原則（CCP）的認證標籤，不能用於依當前的再生能源方法學（methodologies），所發行的碳權，影響到約2.36萬噸碳權，或市場的32%碳權。
碳權市場已從2022年高點萎縮近四分之一，上述發展或許讓這個市場再受重創。非營利組織Ecosystems Marketplace 5月表示，去年再生能源碳權價格大跌69%，至平均每噸3.88美元。分析師說，此類碳權未符CCP標準，可能會讓今年再生能源碳權的價格續跌。
儘管如此，碳權常被批評為涉嫌漂綠，此舉被視為改善碳抵換市場的最新努力。
ICVCM表示，這些碳權不符合「外加性」（additionality）標準。外加性是指專案是否需要碳權銷售的營收，才能推動。要是這個專案不須碳權也能上路，會削弱碳權減少碳排的論點。
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