孟加拉動亂 衝擊紡織業

孟加拉近來爆發以學生為首的大規模抗議，暴力動亂5日不僅造成至少109人喪命，也迫使總理哈希納出逃。至於產業面的影響，紡織業首當其衝，H&M、Zara等跨國時尚品牌可能都會受到波及。

該國紡織廠的活動已受到干擾，所有紡織廠已無限期停擺。孟加拉服裝製造商和出口商協會（BGMEA）指出，成衣業占孟加拉出口金額的比重達83%。世界貿易組織（WTO）指出，孟加拉去年是全球第三大成衣出口國，僅次於中國大陸與歐盟，2023年成衣出口金額達384億美元。

根據瑞典快時尚品牌H&M的官網，該公司會向孟加拉約1,000座代工廠採購。H&M 5日表示，對孟加拉目前的政局發展感到擔憂。

西班牙印地紡（Inditex）旗下的快時尚品牌Zara，全球有12個製造聚落，Zara 2022年有98%的產量都是出自這些地方，孟加拉也是其中一員。

擁有知名品牌Uniqlo的日本迅銷公司，5日起已暫停與孟加拉合作廠商的所有業務，密切關注當地局勢。該公司跟孟加拉約29家紡織廠有簽合約採購衣物。

美國服裝品牌中，VFC在孟加拉設有49家工廠。至於Levi Strauss也有33家代工廠。

但對印度紡織業而言，這可是趁虛而入的大好機會，從KPR Mill到Arvind、Gokaldas出口、Vardhman紡織廠和Welspun Living，6日在印度股市漲幅一度都超過10%，因為業者預期他們可分食孟加拉的市占。