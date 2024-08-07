澳洲利率連六凍 短期難降

澳洲央行6日決定維持基準利率在4.35%不變，並淡化今年降息的可能性，預測核心通膨只會緩慢下降。

在此同時，美國聯準會（Fed）正考慮降息，而日本正在升息，充分凸顯出各國央行在關注市場不安情緒的同時，仍對通膨戒慎恐懼。

這是澳洲央行連續第六次按兵不動，將利率維持在4.35%的12年高點，並表示政策必須具有足夠的限制性，以確保通膨回到目標。由於央行的政策決議基調意外偏鷹派，市場將11月降息的可能性從88%降至55%，儘管市場幾乎認定12月篤定降息。

澳幣兌美元6日一度應聲上揚0.65%至0.6540美元，隨後翻黑；雪梨股市標普ASX 200指數收盤上漲0.4%，前一天隨全球股災大跌3.7%，寫下2020年5月以來最大單日跌幅。

同日，菲律賓央行總裁雷莫洛納也說，鑒於7月的通膨「比預期糟」，下周政策會後宣布降息「有點不太可能」。

菲律賓6日公布，7月消費者物價指數（CPI）年升幅意外從前月的3.7%擴大到4.4%，主要受食品和公用事業費用成長帶動。

鑒於澳洲第2季核心通膨如預期降溫，且近期全球市場劇烈波動，當局的政策立場自然謹慎行事，市場之前就強烈押注澳洲央行這次按兵不動。

但對央行而言，通膨仍然過高，年度基礎通膨已連續將近三年都高於央行2%~3%目標區間的中點。

澳洲上一季的基本通膨率仍高達3.8%，央行目前也預計通膨放緩速度將比之前預期的更慢。澳洲央行總裁布洛克在政策會後發表了異常直白的講話，她說，委員會在會議上討論了升息問題，但認為目前的政策是正確的。

她說：「據我和委員會今天所了解的情況，可以說短期內降息這個觀點與委員會目前的想法並不一致」，「我們真正需要看到的，是通膨的基本脈動開始進一步回落，因為通膨居高的時間越長，對每個人的傷害就愈大」。

自2022年5月以來，澳洲央行已升息17碼，而加拿大和歐洲、英國央行均已降息。聯準會幾乎確定會在下個月降息。但一些經濟學家表示，澳洲可能要到2025年下半年才會放鬆貨幣政策。

央行總裁布洛克還表示，決策者密切關注近期市場的動盪，但這並不影響利率決定。央行在決議聲明中表示：「在委員會確信通膨正持續邁向目標區間之前，政策仍須保持足夠的限制性」。