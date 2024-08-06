全球股災遭怪罪元凶 股神為何大賣蘋果？3個背後思維有深意

「股神」巴菲特在2008年金融海嘯時危機救市，廣獲讚揚，但本周一全球鬧股災，卻有不少人責怪這位價值投資大師是「元兇」，周末發布他的波克夏公司大砍蘋果持股近半的消息後，這則報導有如蝴蝶拍翅，先在東京股市颳起一陣強颱，隨後捲起颶風撲倒華爾街。

巴菲特大賣股票，背後思維是什麼？他在這場全球股災中又扮演什麼樣的角色？

大賣蘋果股、增持現金 為美股大跌作準備？

話說上周末，巴菲特的波克夏公司發布財報，揭露第2季把最大持股蘋果砍了將近一半的消息，現金水位增至2,769億美元新高紀錄。消息發布後，立刻引起全球關注。

巴菲特以長期投資著稱，2016年開始投資蘋果，如今已減持約一半持股，引人側目。而且，這位世界最受敬重的投資人，大舉拋售他曾讚不絕口的「七大巨頭」成員股，在全球股市因美國衰退警鈴大響而動盪不安之時傳來，顯然加深市場恐慌情緒。

投資刊物「Japan Optimist」資深分析師柯爾說：「巴菲特剛把現金部位提高到空前最高，預期未來可用更便宜的價格買進。日本投資人將跟進。」東京股市日經225指數5日狂跌逾4,000點，寫下史上最大跌點紀錄，巴菲特恐怕難辭其咎。

一些市場人士揣測，巴菲特最近大舉脫售蘋果和美銀（BofA）持股，可能是這位「奧馬哈先知」研判股市將大跌，所以預先獲利了結大型持股。

但巴菲特真正的想法可能是什麼？彭博資訊專欄作家雷文推敲出以下三點：

一、現金比股票吸引人

巴菲特在5月波克夏股東會時就預告會賣一些持股，一部分是出於節稅理由，擔心聯邦赤字擴張，會導致將來政府為填補赤字缺口而調高資本利得稅。他當時說：「我不在意，在目前情況下，增持現金部位。」他指出，相較於股市提供的替代選擇，現金顯得「相當吸引人」。

就股市中期展望而言，巴菲特大砍蘋果持股，似乎強化科技股價位太飽和的觀點。波克夏最近也減碼第二大持股美銀，顯示更青睞提供5%以上殖利率的公債。

二、備妥銀彈伺機而動

乍看下，巴菲特大賣蘋果持股的時機拿捏得恰到好處，一脫售，股價就從高峰滾落。然而，巴菲特以長期投資人著稱，熱中於以公允價格投資好的公司股票，並長期抱牢。「擇時」賣股票，並非他一貫的作風。

巴菲特現在大幅增持現金部位，令人聯想起金融海嘯爆發前那些年。2002-2005年，波克夏也大幅增持現金部位，然後一直維持在紀錄高點水位，直到2007年底。次貸危機爆發引爆金融海嘯後，巴菲特危機救市，運用巨額現金拯救了高盛、奇異（GE）、陶氏化學（Dow）等公司，還換得極其優渥的投資報酬。但如此高明的投資手腕，除了耐心等待時機，也要付出一些代價：波克夏在2002年底至2007年中的投資報酬遠不如標普500同時期表現。

以後見之明來看，那或許是明智的風險-報酬交換，但歷史顯示，只因巴菲特轉抱現金，不表示美國經濟就會立刻崩塌。

三、水仍有半杯「滿」

儘管砍了蘋果持股近半，巴菲特現在仍持有價值約840億美元的蘋果股票，數額仍十分巨大。

自從巴菲特2016年首度揭露持股部位以來，蘋果股票每年的投資報酬率約30%，相當可觀。

從「半杯滿」的角度來解讀，巴菲特在蘋果股價飆漲那麼多以後，「僅僅」減碼一半，其實可說是對蘋果股票「信心」的展現。

對市場和經濟後續效應堪憂

然而，令人憂心的是，在金融市場和美國經濟特別脆弱之際，傳出波克夏大賣蘋果持股的消息，可能加劇市場看跌氣氛，形成某種惡性循環。

近年來，支撐美國經濟的三大柱石是：超額儲蓄、低失業率，以及資產價格上漲（主要靠蘋果等大型股貢獻）。如今，超額儲蓄早已遞減甚至花光，勞動市場上周開始顯得搖搖欲墜，現在若資產價值也開始崩落，可能導致就業市場更步履蹣跚、消費支出更裹足不前。儘管不能全怪在「奧馬哈先知」頭上，但他在其中扮演的角色難以忽略。