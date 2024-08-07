Uber 上季營業利益創高

美國叫車與餐點外送平台優步（Uber）上季營收和核心獲利優於預期，主因過去數月來需求穩定，尤其叫車服務訂單成長強勁。Uber股價6日早盤應聲勁揚7%。

Uber 6日盤前公布，截至6月30日止的第2季營收年增16%至107億美元，優於分析師預期的105.7億美元；息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）為15.7億美元，也高於市場預期的15億美元。上季包含叫車、外送、司機和店家盈餘，但不含小費的訂單總額，年增19%至399.5億美元，優於分析師預期的397億美元。

Uber說，在一般會計原則（GAAP）下，上季營業利益創下歷史新高。

Uber上季的亮眼表現，主因叫車服務成長超乎預期，特別是在拉美和亞太地區。和去年同期相比，不僅使用者乘車次數增加，駕駛的服務時間也較長。

叫車服務占上季營收比率最高，年增25%至61.3億美元，高於預期的59.4億美元；訂單總額躍增23%至206億美元。Uber執行長庫斯洛沙希說，上季每月有740萬名駕駛和送貨員活躍於Uber平台，每位叫車服務駕駛平均工時也創新高。

外送服務受惠於強勁需求，上季營收達32.9億美元，訂單總額年增16%至181億美元，符合市場預期。